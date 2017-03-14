左一为儿子Tareq Hadhad,右二为父亲Assam Hadhad
Photo Credit: CBC / Peace by Chocolate

难民在加拿大一年多开巧克力店成功，意义不凡

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 14 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从叙利亚来加拿大的难民哈达德一家住在新斯科舍省中北部的安蒂戈尼什（Antigonish）。这是一个人口不到5千人的小镇。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期天，哈达德父子参加了在哈利法克斯达尔豪斯大学召开的一个国际会议，儿子塔里克还上台发言，讲到了他们一家从战争破坏的叙利亚到新斯科舍的旅程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

塔里克在一段视频中说：“我的父亲在大马士革经营一家巧克力工厂，约有30名员工。他们接受中东各国客户的订单，生产各种各样的巧克力。但在2012年叙利亚内战开始后，我不得不放弃即将在医学院毕业的学业，与父亲和其他几个家庭成员一起逃离。而父亲经营了20多年的巧克力工厂也被炸毁”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全家逃到邻国黎巴嫩后，在联合国难民营滞留三年多，之后被加拿大接收为难民，来到新斯科舍省的安蒂戈尼什定居。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

在抵达加拿大之后开始一段时间，哈达德一家不太适应，用父亲的话说就是“不知在哪里”。但也就在最初的“文化冲击”之后，他们就深深感受到当地人热衷于帮助他们开始新生活的热情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

塔里克在大会的发言中说， “这不仅仅是一家巧克力店，大家都知道，这是一个新来的外人加入到新社区的故事”。 他对与会者说 “和平是人类应该为之奋斗的最崇高的价值观。而巧克力则是传递幸福的神奇物品”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

“和平的巧克力”作出的“回馈”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在抵达加拿大8个月后的20164月，他们在当地一家农贸市场开设了巧克力柜台。父亲阿萨姆˖哈达德说，享受加拿大的安定自由，并能够工作就是他期待的一切。他努力学习英语，除了去英语班学习，回家还看英语教学的录像。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈达德一家开的巧克力店名为“和平的巧克力”。这些手工制作的巧克力漂亮美味，很快就在当地出了名。连新斯科舍省自由党开大会时，也向他定制给450人的巧克力礼品。这促使他开始想开一家独立的巧克力店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但就在5月份，传来了阿尔伯塔省麦克默里堡大火的消息，哈达德决定推迟自己开巧克力店的时间，把几个星期盈利的钱都捐给加拿大红十字会，用于阿尔塔省的火灾救济工作。他说，作为一名逃离家园的难民，他非常理解那些流离失所的人，因此要尽自己的一点绵薄之力帮助他们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此后在一年的时间里，他家开的巧克力店不断发展，不仅开设了网上订货，还雇了好几个雇员。因而也成了当今边境越收越紧情况下，加拿大向世界“开放”价值观的一个成功样板。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

引来总理特鲁多的光顾

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理曾经在联合国关于难民的大会上提起这个叙利亚难民家庭在加拿大开始新生活的故事。特鲁多在去年11月前往该省悉尼市公务时，还特意到他们的巧克力店看望他们，与他们父子拥抱，感谢他们用自己的经历证明加拿大欢迎新移民的责任和领导力量。哈达德父子则送给特鲁多一盒枫叶状的巧克力让他品尝。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
父亲Assam Hadhad © CBC

儿子塔里克在随后接受加拿大广播公司的采访时说，能与总理特鲁多单独见面，一起讨论生意，这对我和家人来说，都是一件令人激动的事。我们的经历说明，难民也能在很短的时间内为社区作出贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从那以后，他们的生意更是越来越好。他们一直在努力满足客人的订货， 还在当地社区的帮助下募集资金，准备开设手工巧克力专卖店，并雇用更多本地人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，哈达德已经把开设“和平的巧克力”作坊当作是给加拿大的一种“回馈”，不仅帮助当地创造就业机会，还能让加拿大人也能分享到他们制作的美味巧克力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

父亲哈达德在星期天与会时接受加拿大媒体采访，他通过翻译说，希望他在加拿大开巧克力作坊成功的故事能够让美国总统特朗普知道，让他了解当一个国家敞开怀抱迎接新移民时，是可以双赢的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“也许我们能从零开始，是因为我有技能可以带过来。可这更说明，如果关闭思想，关闭边界，那就会把有技术的移民也关在门外，失去他们”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 人物国际社会移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
人物、国际、社会、移民与难民难民在加拿大一年多开巧克力店成功，意义不凡健康、社会自通过安乐死法律 魁北克省450人得到药物帮助死去国际、社会、科技医保体系、器官移植、饮食：加拿大囊性纤维化患者比美国患者多活10年国际、政治加拿大女童军取消美国行 “不愿任何人被拒绝过境”政治、社会BC省总理对‘不许雇主强迫女员工穿高跟鞋的议案’表示支持经济加拿大石油业预计今年将再亏损11亿加元，麦克默里堡前景未卜因特网、政治、经济自由党政府印刷预算报告费用比去年高出25万政治、社会加拿大一参议员与少女发生关系却坚拒辞职 参议院讨论如何将其开除环境三月罕见：加拿大魁北克省东部今天降雪45公分社会、移民与难民移民、难民问题新调查：加拿大人普遍富有人道主义精神，对穆斯林移民看法分歧大

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Comment Uber a trompé les autorités grâce à l’application GreyballChez Subway, on rogne sur le poulet, selon des tests réalisés par CBCEnquête sur le SPVM : l'adjoint de Philippe Pichet relevé de ses fonctionsManon Massé convoque la presse à propos de son avenir politiqueDe plus en plus de pays accordent le droit de vote à des non-citoyensLes élections en Irlande du Nord n'offrent pas de solution à la crise politiqueL'utilisation de la reconnaissance faciale dans des aéroports canadiens inquiète certains expertsKeystone XL serait exempté des directives protectionnistes de TrumpSchwarzenegger quitte « The New Celebrity Apprentice » et blâme TrumpUne opération d'Interpol contre le trafic d'espèces sauvages mène à 1300 saisies dans le monde
Prison watchdog sees sharp decline in use of solitary confinementFire, explosion at Syncrude plant north of Fort McMurrayControversial TD tactics show need for consumer code, says advocacy groupU.S. Congress urges get-tough approach with Canada in hearing for Trump trade pick'Like brass knuckles': Ottawa police assault gloves scrutinized after officer charged in deathSkipTheDishes apologizes, offers to reschedule job interview nixed after pay inquiryMassive tractor-trailer collision, spill leads to closure of Highway 401 near KingstonBooze-fuelled hazing by basketball team puts McGill's no-tolerance policy in doubtLeader of Senate independents defends decision to send Don Meredith to UN women's conferenceNear-fatal border crossing in Quebec prompts calls for immigration reform