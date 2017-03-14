难民在加拿大一年多开巧克力店成功，意义不凡

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从叙利亚来加拿大的难民哈达德一家住在新斯科舍省中北部的安蒂戈尼什（Antigonish）。这是一个人口不到5千人的小镇。

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星期天，哈达德父子参加了在哈利法克斯达尔豪斯大学召开的一个国际会议，儿子塔里克还上台发言，讲到了他们一家从战争破坏的叙利亚到新斯科舍的旅程。

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塔里克在一段视频中说：“我的父亲在大马士革经营一家巧克力工厂，约有30名员工。他们接受中东各国客户的订单，生产各种各样的巧克力。但在2012年叙利亚内战开始后，我不得不放弃即将在医学院毕业的学业，与父亲和其他几个家庭成员一起逃离。而父亲经营了20多年的巧克力工厂也被炸毁”。

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全家逃到邻国黎巴嫩后，在联合国难民营滞留三年多，之后被加拿大接收为难民，来到新斯科舍省的安蒂戈尼什定居。

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© CBC

在抵达加拿大之后开始一段时间，哈达德一家不太适应，用父亲的话说就是“不知在哪里”。但也就在最初的“文化冲击”之后，他们就深深感受到当地人热衷于帮助他们开始新生活的热情。

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塔里克在大会的发言中说， “这不仅仅是一家巧克力店，大家都知道，这是一个新来的外人加入到新社区的故事”。 他对与会者说 “和平是人类应该为之奋斗的最崇高的价值观。而巧克力则是传递幸福的神奇物品”。

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“和平的巧克力”作出的“回馈”

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在抵达加拿大8个月后的2016年4月，他们在当地一家农贸市场开设了巧克力柜台。父亲阿萨姆˖哈达德说，享受加拿大的安定自由，并能够工作就是他期待的一切。他努力学习英语，除了去英语班学习，回家还看英语教学的录像。

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哈达德一家开的巧克力店名为“和平的巧克力”。这些手工制作的巧克力漂亮美味，很快就在当地出了名。连新斯科舍省自由党开大会时，也向他定制给450人的巧克力礼品。这促使他开始想开一家独立的巧克力店。

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但就在5月份，传来了阿尔伯塔省麦克默里堡大火的消息，哈达德决定推迟自己开巧克力店的时间，把几个星期盈利的钱都捐给加拿大红十字会，用于阿尔塔省的火灾救济工作。他说，作为一名逃离家园的难民，他非常理解那些流离失所的人，因此要尽自己的一点绵薄之力帮助他们。

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此后在一年的时间里，他家开的巧克力店不断发展，不仅开设了网上订货，还雇了好几个雇员。因而也成了当今边境越收越紧情况下，加拿大向世界“开放”价值观的一个成功样板。

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引来总理特鲁多的光顾

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加拿大总理曾经在联合国关于难民的大会上提起这个叙利亚难民家庭在加拿大开始新生活的故事。特鲁多在去年11月前往该省悉尼市公务时，还特意到他们的巧克力店看望他们，与他们父子拥抱，感谢他们用自己的经历证明加拿大欢迎新移民的责任和领导力量。哈达德父子则送给特鲁多一盒枫叶状的巧克力让他品尝。

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父亲Assam Hadhad © CBC

儿子塔里克在随后接受加拿大广播公司的采访时说，能与总理特鲁多单独见面，一起讨论生意，这对我和家人来说，都是一件令人激动的事。我们的经历说明，难民也能在很短的时间内为社区作出贡献。

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从那以后，他们的生意更是越来越好。他们一直在努力满足客人的订货， 还在当地社区的帮助下募集资金，准备开设手工巧克力专卖店，并雇用更多本地人。

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现在，哈达德已经把开设“和平的巧克力”作坊当作是给加拿大的一种“回馈”，不仅帮助当地创造就业机会，还能让加拿大人也能分享到他们制作的美味巧克力。

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父亲哈达德在星期天与会时接受加拿大媒体采访，他通过翻译说，希望他在加拿大开巧克力作坊成功的故事能够让美国总统特朗普知道，让他了解当一个国家敞开怀抱迎接新移民时，是可以双赢的。

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他说：“也许我们能从零开始，是因为我有技能可以带过来。可这更说明，如果关闭思想，关闭边界，那就会把有技术的移民也关在门外，失去他们”。

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