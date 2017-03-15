不只是TD、五大银行都这么干

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上个星期，加拿大广播公司报道了一些多伦多道明银行TD的雇员和前雇员指责TD银行为了赚钱迫使他们违反职业道德、甚至是违反法规向顾客推销他们所不需要的金融产品和服务，TD银行一时间成了众矢之的，其股票价格也明显下跌。

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TD只是第一个被曝光

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最新的报道显示，其实不只是TD银行，加拿大的五大商业银行都在迫使自己的雇员这么做。

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据加拿大广播公司记者Erica Johnson的报道，CBC的Go Public 节目在报道了TD银行的问题推销手段之后，收到大量来自加拿大五大商业银行雇员和前雇员的电子邮件，揭发他们所在的银行管理层迫使他们采用与TD银行雇员被迫采用的同样的推销手段、诱使顾客购买其并不需要的金融产品和服务。

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上千名来自加拿大皇家银行、蒙特利尔银行BMO、帝国商业银行CIBC、TD银行和丰业银行Scotiabank在加拿大许多城市分行的雇员们的邮件显示，他们向顾客推销银行金融产品和服务的业绩每天、每个星期都会受到分行经理的评估，有的甚至是每个小时的推销情况都受到监督。

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五大银行都一样

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一位丰业银行的雇员说，其分行的经理就好象成天咬着雇员的喉咙不放、对雇员施加越来越大的压力，要他们不管用什么手段一定要完成促销的定额。

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一位在Thunder Bay市分行工作的皇家银行雇员说，即便客户不需要，他们也仍然要把客户的信用卡信用额度提高、劝客户把信用卡升级、劝客户开设向银行借款的信贷账户；换句话说，是想方设法让客户向银行多借钱。

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一位帝国商业银行的前台雇员说，管理层要他们只管拼命推销银行产品，至于客户是否会因欠债过多而发生财政困难才不会有人理睬呢。

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一位蒙特利尔银行在卡尔加里一分行工作的财务企划业务员两个月前辞职，因为其支行经理指责他没有完成销售定额，似乎是完不成销售定额就是对银行没有用的人。他当时情绪失控与该分行经理大吵了一架。该分行经理曾要他不要告诉顾客银行挂牌的利息率其实是可以讨价还价的，不要告诉有几万块闲钱的客户股票市场现在可能有调整的风险，而是鼓励客户放心大胆的去买股票投资。

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CBC为保护揭发者采取了隐身和改变声音的做法 © Colin Hall/CBC

银行经理的压力手段

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各个银行经理们普遍采用的压力手段是，用群发电子邮件或墙上贴表格的方式表扬那些销售业绩好的雇员、羞辱那些销售业绩差的雇员；用个别谈话的手段威胁销售业绩不好的雇员会面对减薪、降职、甚至被开除的后果。

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这种压力和让雇员们良心受到谴责的销售手段让一些雇员患上失眠、焦虑和抑郁等心理疾病而不得不休病假、甚至不得不辞职。

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为了保护这些向加拿大广播公司爆料的银行雇员们不会因此被炒鱿鱼或者是被穿小鞋，加拿大广播公司在播出节目时用技术手段改变了其形象和声音。

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加拿大五大商业银行都没有接受加拿大广播公司Go Public 节目组记者的采访要求。

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呼吁政府加强监管

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联邦新民主党财政事务发言人Alexandre Boulerice © CBC

这些揭发性邮件和加拿大广播公司的专题报道，使得加拿大联邦议会一些议员呼吁加拿大议会就商业银行盘剥客户的行为进行专门的调查。

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加拿大联邦议会新民主党财政事务发言人Alexandre Boulerice指出，银行应该以诚信为经营的基础，但现在听到的却是银行强迫雇员只管推销和盈利而不管顾客的利益，这种做法是不能接受的。

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维权组织Small Investor Protection Association的负责人Stan Buell 呼吁联邦政府加强对银行的监管以保护加拿大民众的权益。

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