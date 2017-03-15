魁北克省10号高速公路50辆汽车连环相撞

魁北克省10号高速公路50辆汽车连环相撞
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安省、魁省都有几十辆汽车暴雪中相撞

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 15 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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安大略省401高速公路金斯顿市东部段和魁北克省10号高速公路Magog市路段星期二下午都发生几十辆汽车连环相撞事故。

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安省401高速公路30辆汽车相撞、1人死亡
安省401高速公路30辆汽车相撞、1人死亡 © XBR Traffic

加拿大广播公司报道说，星期二下午两点发生在401高速公路的撞车事故有30辆汽车连环相撞、不少是货柜车；其中一辆撞车的货柜车装载的有毒化学品氟硅酸出现泄漏，接触这种化学品会导致皮肤、眼睛和呼吸系统的严重反应。

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29位车祸现场人员被送进了金斯顿市医院，其中一人由于撞车伤势过重而在医院死亡；被送进医院治疗的还有13位赶往现场的警察、救火队员等急救人员，他们需要做清除身上沾染的化学物品的紧急处理。

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安大略省警方关闭了401高速公路Reynolds Road 到 Mallorytown Road之间的双向路段。

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星期二下午4点，魁北克10号高速公路121号出口附近发生50辆汽车连环相撞的事故，所幸这50辆汽车的连环相撞事故没有人死亡。

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Soyez prudent hauteur magog…

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Posted by Kevin Desjardins-Jean on Tuesday, March 14, 2017

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一段视频显示，许多驾车者眼见前方发生撞车事故后由于雪天路滑再加上车速快刹不住自己的车，以很高的速度撞上瘫痪在路上的事故车辆。

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