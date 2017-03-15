几十厘米的暴雪让魁省南部城市几近瘫痪

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魁北克省南部地区星期二下午到星期三早晨的降雪少则30厘米，多则70厘米，结果是高速公路一片狼藉，城市交通非常不畅、路边到处是被积雪掩埋的汽车。

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加拿大广播公司报道说，这次破纪录的降雪天气让特鲁多国际机场大量进出航班被取消；高速公路上随处可见撞进雪堆里动弹不得的汽车、撞车和追尾的事故多得数不清；撞车事故导致一些高速公路路段被关闭、成千上万的司机被困在路上超过10个小时，13号高速公路简直就成了夜间停车场。

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暴风雪中行路难 © Graham Hughes/The Canadian Press

星期三，蒙特利尔市所有公立学校关闭；蒙特利尔市长科戴尔要求所有市民能不出门就不要出门；加拿大最大的航空公司加航宣布不会对因为暴雪天气而更改旅行计划的乘客收取改票费。

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那些放弃驾车改乘公交车辆的人运气也好不到哪去。星期二下午本来乘公交车应该一个小时就可以到家的人，要3、4个小时才能到家；星期三早晨的公交车情况稍好一些。

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高速公路车速极慢、不过总比变成停车场好 © Simon Marc-Charron/CBC

那些想乘出租车上下班的人需要比平常要多等1、2个小时的时间才能等到出租车。

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这次破纪录的三月雪让习惯了降雪天气的魁北克省居民也叫苦不迭。

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