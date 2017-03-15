加拿大各级政府和民间团体都为难民申请者提供哪些帮助

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近几个月来，有不少滞留在美国的难民申请人跨越国境来加拿大寻求庇护。虽然他们“违规”越境是不合法的，但“联合国难民公约”禁止各国惩罚寻求避难者。

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加拿大一直严格遵守联合国的难民保护规则。数据显示，加拿大接收的难民人数在2001年达到一个高峰，差不多有4.5万。随后有所下降。但从2013年以后又开始上升，去年达到2.4万人。

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所有难民一旦进入加拿大，就有资格获得加拿大的福利帮助。联邦政府承担主要部分，各省和私营机构在不同层次上加以补充。

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24小时之内

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寻求庇护者通常希望尽快被发现和带走。如果没有被边境警察逮捕，他们会自己打紧急电话911或要求所遇到的加拿大人帮助打电话。他们会被带到最近的加拿大边境局服务处，接受健康和安全检查。过程每人最多需要8小时。

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在等待期间，边境局工作人员通常会给他们发毯子和一些食物。如果有人需要紧急医疗服务，那会由联邦政府的临时保健计划支付。这对于两个加纳来的难民显得很重要，因为他们在去年圣诞节前夕偷渡时在严寒的野地里时间太长，双手严重冻伤。后来在温尼伯的医院住了几个月，两个人都有手指被截掉。

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曼尼托巴省的埃默森地区是难民偷渡较集中的地点，联邦政府和曼尼托巴医疗救助协会达成协议，在那里额外配备了紧急救助人员。

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没有身份证明或犯有严重刑事罪的难民申请人在初选时会被扣留。除非他们能让边境官员相信，他们不会给加拿大带来危险，否则就会被驱逐出境。

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接下来的两个星期

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在初步审查后被释放的难民申请人，可以自由选择去处。他们有72小时的时间提交难民申请，然后再有15天的时间提交所有证明材料。

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虽然加拿大的三级政府都为难民提供临时住处，但也有宗教团体加入帮助的行列，为他们提供临时住所和法律援助。例如救世军或红十字会的紧急避难所，都会向他们开放床位。也有的寻求庇护者能自己找到住处，例如住在朋友家或与其他难民住在一起。

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大多数省份从寻求庇护者提出难民申请，就开始给予生活补助。各省之间的补助金额略有不同。例如在曼尼托巴省，个人难民申请者的补助金额为每月750加元。有两个孩子的父母每月可获得1,500加元。魁北克的个人难民申请人每月约600加元。不列颠哥伦比亚省是 610，而有两个孩子的家庭获得1,101元。如果是残疾人,补助金会更多些。

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安大略省给单身难民申请者的补助每月706元。两个孩子的父母每月 1,205元。安省每年在接纳新移民方面的支出超过1亿元，包括社区的支持、语言培训、翻译及就业服务。这些也都向难民申请人开放。

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阿里·穆罕默德（由于安全原因使用的是化名）是一个27岁的索马里人，在2月底走过边界。他在温尼伯市中心救世军的紧急避难所与另一个人合住一个房间。他对CBC记者说：“我在美国申请了难民，希望能有个好点的生活，但现在那里的情形让我很失望，他们开始遣返难民。我感谢加拿大给了我更好的待遇”。如果他的难民申请被加拿大接受，他希望能够上学，然后找工作成为一名电工。

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15天之后

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一旦提交了庇护申请，这些难民就可以享受到基本的医疗和紧急牙科服务，直到获得永久居民身份。在通过体检后，也可以申请工作许可证，通常是免费的。拿到许可证即可以开始找工作。

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所有难民申请人都有资格获得省一级福利援助，包括律师和法律服务，孩子也可以免费上学。

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28岁的阿莎˖阿迈德（Asha Ahmed）来自索马里，在面临生命安全的威胁后，她在2014年初参加纽约一个会议，就留了下来，递交了难民申请。她对加拿大广播公司的记者说：“我来自索马里，在一个人道组织工作，是一位关心政治的人，也是一名人权活动家。我三年前就在美国提交了难民申请”。她担心特朗普上台后自己被遣返，在去年感恩节越境来到了加拿大。她在温尼伯和另外三名女性寻求庇护者在一起，正等待难民委员会安排在6月份的听证会。

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提交难民申请后60天内

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加拿大移民和难民委员会通常会在60天内听取难民的申请陈述。如果申请被接受，申请人就成了被保护者，得到联邦政府的全面资助， 并可以开始申请成为永久居民。

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而如果难民申请被驳回，则还有机会向难民委员会上诉庭和联邦法院提出上诉。如果上诉再被拒绝，并且联邦政府颁发了遣返令，他们就会被驱逐出境。

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至于为驱逐出境者所花的费用则分为两类：无需有人陪伴的平均成本为1,500加元，而需要有人陪伴押送的费用最高可达1.5万加元。好在大多数遣返是无需陪伴的。

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对于那些申请庇护成功的难民来说，他们通常会有很多年是生活在贫困中。但许多人说，他们更需要的是安全和机会，这是他们逃离自己国家的最大愿望。

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