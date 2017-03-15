曼尼托巴省难以招架越境难民倍增，总理开始抱怨联邦政府

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曼尼托巴省南部与美国交界处今年以来有越来越多的非法越境者进入该省，到目前为止，已超过200人。省总理布莱恩·帕利斯特（Brian Pallister）一直在寻求联邦政府的帮助，因为省政府缺乏这方面的应对能力。星期二，他再次敦促联邦政府公共安全部长拉尔夫古德尔（Ralph Goodale）亲自过来看看他们面临着多大压力。

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© PC / JOHN WOODS

帕利斯特说：“古德尔先生应该接触一下那些为难民提供服务的人员，才能知道他们承受着多么重的工作压力。我们希望联邦政府不要只是站在一边当旁观者”。

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帕利斯特如此言辞激烈，一是因为省政府所承担的难民支出越来越重，包括帮助他们住宿，语言培训，司法援助等；二是针对公共安全部长说，移民和难民的事务是两级政府共同的责任，进入曼尼托巴的越境难民有很多不会停留太长时间，就到其他省份去了。

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在美国新总统特朗普上台后，许多滞留在美国的难民申请者担心会被驱逐出境。他们大多数来自非洲和中东。于是北上跨越田地和沟渠，越境进入加拿大。因为按照加美协议，所有难民都要在登陆的第一个国家提出难民申请。

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曼省总理两个星期前就曾为此问题写信给总理特鲁多，但没收到回复。他周二表示，联邦政府提供的难民法律援助和语言培训资金根本不够用。他说：“虽然这并不是一个多麼艰巨的挑战，但我们现在接待的难民申请人超过预计的两倍半，这需要联邦政府与我们共同承担”。

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