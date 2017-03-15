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噢，加拿大：开车上班，高速上与黑狼并驾齐驱

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 15 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在加拿大高速公路上开车，人们可能会碰到不同的动物出没。

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在加拿大西北地区（N.W.T.）地区 Edzo生活的米勒女士（Rhonda Miller）上周五开车上班途中，忽然看见前方不远处的两个奔跑的黑影。

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（如果想看到视频的整个内容，请点击这里。）

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米勒说：“一开始我觉得非常奇怪，很少有人在高速上跑步；或者可能是两只熊，但又不是熊出没的季节”。

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但她开近了才发现，原来是两只黑色的狼。

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她说，当时她整个人开始感到紧张，不过，还是慢下车子，用手机记录下了当时的情景。

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米勒说，她无法确定当时的速度，但是黑狼奔跑的速度出人意料地快，总有一小时四五十公里吧。”

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从镜头中可以看出，那两只黑色的狼一前一后，沿着高速公路，奔跑的姿态非常潇洒漂亮。

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