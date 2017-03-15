温哥华华裔男子因加拿大护照落上雨点，可能要付800元的代价

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温哥华一位华裔男士目前正在为换护照的事纠结，因为他的加拿大护照被偷了一次，现在手上的护照又被雨点打湿过，要换新护照只能给他有效期两年的临时护照。

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这位先生名叫李文盛（译音），他说觉得很无奈，没想到加拿大护照是如此脆弱，看上去镀有塑料膜的内页并没起到防水保护作用。

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© CBC

去年圣诞节第二天，李先生从美国回加拿大时，是个雨雪交加的夜晚。他在入境时打开护照交给边境官员，有个人信息的那一页淋上了雨点。而他当时并没有意识到几滴雨会损坏护照。几个星期后再打开护照时，才发现有重要彩色照片的内页出现了水纹痕迹。

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他担心以后会影响使用，就找护照部门咨询希望更换。但他被告知，19个月前他的护照被偷过一次，换了现在的新护照又损坏了，他只有资格获得临时护照。

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每次更换临时护照的费用是160加元。按照他手上的护照本来还有八年半的有效期计算，它需要支付800加元申请五次临时护照。

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他查了一下网上政府有关护照的规定，上面是说“如果护照持有人在长时间里反复出现护照被盗、丢失或损坏的纪录，那在申请护照时可能会被拒绝，只能发给临时护照”。

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李先生说，显然护照官员把它归到了这一类中。而事实上，他的护照在车里被盗有警方记录，他也是一个受害者。护照因雨点受损，也不是他有意要做的。

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他现在已经向加拿大服务局提出了投诉，并希望通过CBC的报道让所有加拿大人从他的经历中得到教训。

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