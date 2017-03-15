四人涉嫌大规模入侵雅虎邮件被捕 包括俄国情报人员及一加拿大人

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美国助理总检察长玛丽.迈克德（Mary McCord）星期三宣布，经过调查，美国逮捕了四名涉嫌大规模入侵雅虎邮件的人，其中包括两名俄国情报机构人员，一名加拿大人，以及一名居住在美国但与俄国有关联的人。

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美国助理总检察长玛丽.迈克德（Mary McCord） © Susan Walsh

此四人被控“大规模泄漏隐私”。

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他们入侵雅虎邮箱的主要目标包括了：俄国与美国的官员，俄罗斯记者，以及金融和贸易机构。

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迈克德表示，美国不会允许个人、团体、以及任何国家权利侵犯公民的隐私。

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星期二，美国当局在安大略省的Ancaster逮捕了一名加拿大人。被捕者名叫巴拉托夫（Karim Baratov），今年22岁，拥有加拿大和哈萨克双重国籍。

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多伦多警方发言人在接受采访时表示，加拿大警方帮助美国锁定了嫌疑人，并将其逮捕。

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此外被捕的还有两名俄国情报局（FSB）情报局，33岁的Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev，以及43岁的Igor Anatolyevich Sushchin。

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