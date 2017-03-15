丁果时事评论：东亚局势紧张 中国应承担更多责任

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东亚局势日趋紧张。因为韩国决定部署萨德（THAAD）导弹防御体系，导致中韩关系变遭，而在刚刚过去的周日，韩国总统朴槿惠正式遭弹劾下台，这令萨德部署增添了几分不确定；另一方面，朝鲜在一周前再次试射了四枚导弹；而日本将与美国进行大型的海上军演；再早前，朝鲜领导人金正恩的哥哥金正男在马来西亚遭到暗杀，令情形更为复杂。

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这两天，美国国务卿蒂勒森正在东亚访问，而其中最重要的一个议题就是朝鲜问题，可以说，东亚的局势是国际焦点。

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今天的节目中，我们会邀请著名时事评论员丁果先生就这个问题说说他的看法。

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（著名华裔评论员丁果。）

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朴槿惠下台之后，萨德部署会出现变数吗？

丁果: 我个人认为， 萨德部署不会因为韩国领导人的变化而改变。这主要是因为萨德部署的两个原因并没有改变：1）朝鲜的核威胁还在；2）美国继续在东亚控制中国的政策也没有变化。所以，即便在两个月之后，韩国在野党上台，也不会改变萨德部署。

2. 中韩关系未来会怎样？

丁果：中国目前的麻烦在于，它和韩国的关系不好，但和朝鲜的关系也不好。大家都知道，金正恩一直在发展军事实力。朝鲜的洲际弹道导弹实验成功之后，很显然，就会使用核弹头 – 这对美国和日本的威胁非常大。

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美国新上任的总统特朗普曾在推特上表示，中国赚了美国不少钱，但是，却在关键问题上不帮助美国。

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而朝鲜问题就可能是特朗普的“关键问题”之一。

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尽管中韩因为萨德部署关系紧张，而最终如果能够解决朝鲜问题的话，萨德部署的前提就不存在了。

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所以，我认为，朝鲜问题的最终解决或是朝鲜半岛的和平，中国有不可推卸的责任。

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3. 这次美国国务卿访问东亚，最重要的一个议题肯定是朝鲜半岛，您觉得未来解决方案有哪些？会出现怎样的场景？

丁果：现在朝鲜半岛局势真的紧张，擦枪走火的可能性都存在。尤其对金正恩来说，更是内外交困，特别是在中国对朝鲜的煤炭出口进行制裁之后，金正恩很可能孤注一掷 。他很可能觉得，目前韩国出现权利真空，实行快速打击可以解决问题 – 而他最终是希望能够把中国和俄国再次拖入战争；

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而中国会要求韩国和美国方面，在联合军演时做出克制 – 因为他们军演的一个重要项目就包括了如何突然对朝鲜做出打击。

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在危机的关头也就可能是解决问题的时刻。如果几个方面都认为要和平解决朝鲜问题的话，朝鲜需要做出不发展核武的承诺，并需要往改革的方向走。

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我个人认为，中国作为大国，有实际的力量控制朝鲜。我觉得，中国需要改变不干涉他国内政的政策，因为作为一个区域大国，它确实需要承担起责任。

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而美国方面，也实际上并不反对由中国控制朝鲜。

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朝鲜半岛出现战争或紧张局势对中国没有好处，只有中国能够实际控制朝鲜，才能把危险降到最低。

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4. 特朗普在中国和亚洲政策上的不确定性您怎么看？

丁果：我觉得特朗普是个商人，就连在一中原则上，他也原本认为是可以作为谈判筹码的。但是，他的国务卿不同意，同时，他的女儿伊万卡和他的家族生意等，让他放弃了这个想法。

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而对中国来说，能够用钱解决的问题就不是问题。

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在东亚问题上，解决朝鲜问题很可能会被作为一个与中国谈判的筹码。

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特朗普是很希望在内政上做出成绩的，但是，内政上他受到的掣肘最多，因为美国已经是一个分裂的美国。所以，他希望用他不熟悉的外交来给自己竖立些威信。

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（以上评论只代表嘉宾观点，不代表本台意见。）

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