加拿大人负债率再创新高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尽管包括加拿大中央银行在内的金融机构不断警告加拿大人负债水平过高，但这些警告似乎并没有产生什么效果，加拿大人继续背负更多的债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，加拿大统计局星期三公布的加拿大人负债情况统计报告显示加拿大人的负债与收入的平均比率在2016年第四季度再创新高、上升到167.3%水平；这意味着加拿大人每1加元的可支配收入平均要欠1.673加元的债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

更让人担心的是，加拿大人负债率在2016年上升了2.4%，这是2010年以来最快的年增长速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

值得注意的是，加拿大人新增债务的三分之二来自房贷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大人的资产也在增加。2016年底加拿大家庭资产增加到28.13万加元，其中股票和债券的价值增加了1.2%，包括房产在内的非金融资产的价值增加了0.9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年加拿大人储蓄率也从5.5%增加到5.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada