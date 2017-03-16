萨斯喀彻温农场主要求有武装保护自己财产的权利

萨斯喀彻温农场主要求有武装保护自己财产的权利
Photo Credit: Mike Zartler/CBC

萨省乡村小城镇协会授权居民持枪保卫财产

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 16 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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都说美国农场主家家都有枪，其实加拿大西部不少农场主也有枪，而且是长枪短枪都有、车里家里都有。

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加拿大萨斯喀彻温省乡村小城镇协会Saskatchewan Association of Rural Municipalities (SARM)刚刚以93%的票数通过决议，要求联邦政府修改自卫法案，把家庭财产也纳入武装自卫保护的范畴。

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投票支持这一动议的与会代表表示，萨斯喀彻温农村地区近年来暴力犯罪事件猛增，农场主们为了保护自己和家人的生命安全、为了保护自己财产的安全，需要武装自卫的权利。

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据加拿大广播公司记者戴维.休尔德David Shield的报道，星期二萨斯喀彻温省乡村小城镇协会通过的扩大武装自卫范畴的决议，让代表72个土著印第安人部落的萨斯喀彻温土著印第安人联盟Federation of Sovereign Indigenous Nations非常不满。

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萨斯喀彻温土著印第安人联盟首领Bobby Cameron
萨斯喀彻温土著印第安人联盟首领Bobby Cameron © CBC

萨斯喀彻温省土著印第安人联盟首领卡梅伦Bobby Cameron认为，萨斯喀彻温省小城镇协会通过这样的武装保卫自己财产的决议会带来危险的后果；如果坐在自己家里的客厅，看到有人在打开自己皮卡的车门要把车偷走，是不是就应该拿起枪打碎这个偷车人的脑袋呢？

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卡梅伦指出，耶和华的十诫中要求“不可杀人Thou shalt not kill”；农场主们可以保护自己的财产，但使用武力应该有个限度，杀人就是不能做的事情。

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2016年夏天，54岁的农场主斯坦利Gerald Stanley向开进其农场车道的一辆载有几个年轻人的小汽车开枪射击，打死了坐在后座上的印第安小伙子布西Colten Boushie；斯坦利在法庭上拒绝认罪，说他听到附近几个农场遭到一伙印第安年轻人的偷盗，以为盗贼就是开车进入其农场的这伙人，于是开枪保护自己的财产。

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但布西的亲属告诉警方说，布西和伙伴们在湖边喝啤酒玩耍后回家时发现一个轮胎有问题，想到附近农场找人帮忙，结果遭到枪击。

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萨省农场主在收割季节准备武装保护财产
萨省农场主在收割季节准备武装保护财产 © Submitted by Rosetown-area farmer

在2016年夏末秋初的收获季节，萨斯喀彻温省的农场主们纷纷在自己的皮卡车和联合收割机驾驶室里安放长枪短枪，用于自卫和保护自己的财产。

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萨斯喀彻温省司法部长韦恩特Gordon Wyant 表示不会支持农场主们自己执法的法案，但表示理解农场主们对偷盗、抢劫案件频繁发生的不满和郁闷。

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萨斯喀彻温省乡村小城镇协会的会长奥尔博Ray Orb强调，他们星期二开会通过的自卫保护财产的决议绝对不是以印第安人为针对目标，只是要维护农场主自卫的权利；因为许多农场主越来越缺乏安全感，觉得警方没有或者是无法为他们提供足够的保护。

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奥尔博认为印第安人部落用不着感到受到威胁，萨斯喀彻温省乡村小城镇协会将与印第安部落合作解决面临的问题。

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