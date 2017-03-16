天哪！怎么才能把车挖出来呢？

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蒙特利尔暴风雪后清理积雪让人头疼

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 16 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大魁北克省蒙特利尔星期二和星期三的暴风雪天气终于过去，星期四学校复课，高速公路的积雪也被清理，但大街小巷清理积雪的工作是让成千上万居民头疼的事情。

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暴风雪来时不少人还可以躲在家里不出门，可铲雪车要来了，总要把停在街上自己的汽车从雪堆里挖出来开走吧。

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这可不是件容易事！

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推雪车先把街道积雪推向两边等待专门的除雪车辆
推雪车先把街道积雪推向两边等待专门的除雪车辆 © Graham Hughes/The Canadian Press

据加拿大广播公司记者Benjamin Shingler的报道，星期三晚上蒙特利尔市政当局出动了所有2千辆铲雪车，开始清除街道上的积雪。那些在12个小时之内将要被清除积雪的街道被提前贴出橘红色的路牌或者是在雪堆上提前插上黄牌。

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见到这些街道清除积雪的警告标志，居民们必须把自己停在街道路边的汽车开走。但在降雪量至少35厘米和推雪车把路面上的积雪推向街道两边之后，绝大部分汽车都被积雪覆盖掩埋。

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专门的拖车把丢弃在路边雪堆里的汽车拖走
专门的拖车把丢弃在路边雪堆里的汽车拖走 © Alexandre Letendre/CBC

那些有时间、有力气的居民可以用铲子铲开一条通道、把自己的汽车开出来；而那些没有时间或没有力气的居民只能靠街坊邻居的帮助、或者让在街道清除积雪的行动开始之前到来的拖车公司把自己的汽车拖走，过后自己支付近2百加元的费用到拖车公司的停车场取回自己的汽车。

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尝试把车铲出来需要时间和力气
尝试把车铲出来需要时间和力气 © Annie Deir/CBC

蒙特利尔市政府指出，每次大雪之后街道清除积雪的最大障碍是一些居民不按规定挪走自己的汽车。

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蒙特利尔市政府在这次创纪录的暴风雪之后呼吁市民一定要努力把自己的汽车提前挪走，强调只有大家通力合作才能不拖延街道清除积雪工作的速度，让蒙特利尔市民众的生活尽快恢复正常。

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