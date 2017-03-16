Amanda Todd在社交媒体上被欺凌，最终自杀。

Amanda Todd在社交媒体上被欺凌，最终自杀。
Photo Credit: via CBC

荷兰男子因网络欺诈、勒索获刑10年 依然面临导致阿曼达.托德死亡的5项指控

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期四 16 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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荷兰男子克班（Aydin Coban）因欺诈以及勒索多名网民而被荷兰一个法庭判刑10年。

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此外，34岁的克班还面临另外5项指控。他涉嫌在网上欺凌加拿大少女阿曼达（Amanda Todd），最终导致阿曼达于2012年自杀，当时，她只有15岁。

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加拿大皇家骑警在2014年对克班提起诉讼，指控他“藏有儿童裸露照片，欺诈勒索，互联网诱惑，骚扰，以及散发儿童色情图片”五项罪名。

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（法庭速写，Eurovision)

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根据荷兰法庭的文件显示，克班这次被定罪与他冒充男孩儿，在往上寻找性伴侣，之后对那些与他联系的人进行勒索有关。

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而法庭这一判刑使用了该罪名的最高刑期，因法庭认定，班克很有可能重犯。

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文件还显示，他最主要的伎俩是在网上谎称是一名少年，以认识不同的女孩子。在取得她们的信任之后，要求她们在网上为其裸露身体等。

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然后，他会用这些照片或录像要挟这些女孩子。一旦这些女孩子不答应他的要求，他会毫不犹豫把这些照片等发送给她们的同学家人，或者张贴在网上。

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在阿曼达事件之后，警方发现，这名男子长期追踪骚扰欺凌阿曼达，把她的裸露图片分发给她的家人朋友。阿曼达曾为此搬家，改变学校，但是克班会搜索发现她，继续骚扰。

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阿曼达生前曾把自己的故事制作成视频，让更多人了解真相，非常震撼。

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阿曼达自杀事件引发人们对于网上霸凌的关注。

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