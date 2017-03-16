谷歌为庆祝加拿大建国150周年，向全加学生征集首页图标

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全球搜索引擎巨头古歌（Google）向加拿大学生发出有奖征集首页横幅的通知，希望他们为搜索引擎主页顶部的横幅设计一个特殊的图标，以庆祝加拿大的150岁生日。横幅图标的主题是“我眼中加拿大的未来是。。。”

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加拿大所有从幼儿园到高三的学生都可以参加这一设计竞赛，截止日期是5月2日。

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获得首届谷歌设计大赛冠军的Cindy Tang © CBC / Deana Sumanac

对学生们提交的图标设计作品，将有一个评选小组根据“艺术价值，创意和原创性”进行评判。评选小组将由谷歌公司的员工和客座评审员组成，其中也包括加拿大联邦政府科学部长科斯蒂˖邓肯（Kirsty Duncan）。

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评选结果将在6月13日揭晓。

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在评选中胜出的设计图案将在谷歌加拿大网站首页上显示一天。谷歌公司将为获奖者提供一万加元的奖学金，为获奖者所在的学校提供​一万元的技术补助金。

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谷歌的通知说，学生可以提交用任何设计手段（包括计算机代码）制作的图标。学生、家长和教师都可以在网上看到或下载比赛规则及报名表，具体网址是在g.co/d4gcanada。

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谷歌公司2013年10月首次在加拿大举行了面向学生的“Doodle 4 Google加拿大”竞赛。多伦多地区的华裔女学生Cindy Tang在那次大赛中获得了冠军。

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