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魁省政府面对质问，为何几百名司机雪夜被困高速路10多小时

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 16 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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过去两天，魁北克省经历了三十多年来最大的一场暴风雪。现在省政府正面临着来自民众和反对党越来越密集的质问：为什么有300多名司机被困在高速公路上超过10小时。

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蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）星期三接受记者采访时说，在那样一个暴风雪肆虐的夜晚，300人被困在他们的车辆中如此长的时间，我们需要找到问题出在哪里。市长说：“当时我们只是得到通知说，关闭了13号高速，但没有人提到那么多车困在那”。

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星期二下午，暴风雪开始降临蒙特利尔地区，在城市西部的13号高速公路，是一条贯穿南北的交通要道。从晚上6点多开始所有进入这条高速路南行方向的车都动弹不得，许多司机都尝试了打急救电话911求助，但没见什么反应。很多车耗尽了油箱中的汽油，司机不得不弃车逃生。直到第二天凌晨4点半，才有警察和消防车前来救援，等把抛锚的车辆拖走，公路重新开放，已经超过12小时过去了。

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省安全部长和交通部长 © CBC

省公共安全部长和交通部长星期三下午回答了记者们的质问。安全部长马丁•夸图（Martin Coiteux）说：“在那样风雪交加的夜晚，那么多人被困在路上那么长时间，这是令人不可接受的。 一定是有些该做的工作没有做好”。他说需要多一点时间弄清那天到底发生了什么，并大致解释了他了解到的情况。

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按照他的说法，星期二下午6点多,警方接到电话报告，13号高速接近3号出口的地方有一辆拖斗卡车发生碰撞，横在了路上。但当警车赶到时，已有很多车被堵在出事的卡车后面。尽管巡逻的警车发出了调集铲雪车和拖车的呼叫，但由于路上堵满了车，铲雪车和拖车根本无法接近事故现场。

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省交通部在5个小时后，通知了蒙特利尔市有关部门13号高速关闭的信息， 但没有要求紧急救助服务。凌晨1:40，蒙特利尔市相关部门召开了第二次会议讨论应对办法，省交通部也没有任何人参加。直到凌晨3:30，市政有关部门才得知，有数百人被困在13号公路的积雪中。这时，省警部门开始联系蒙特利尔消防局，询问是否有能力帮助他们疏散滞留在高速公路上的车辆。消防队员在4点多抵达现场，之后市政部门才提供更多的帮助。

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马西˖麦克考伦（Marcy McCallum）女士就是被困在高速公路上的300多名司机之一，她说头一两个小时她还保持着耐心，但三个小时之后，她意识到情况有些严重。她先报了警，可等了半天没有动静，她就开始从车里出来，与后面车的司机商量，试着倒车退出坡道。可她身后至少有70辆车，有的司机已经弃车离去。这使她感到失望。再次报警没有用后，她开始节省汽油的耗费，只是每隔半小时发动一会儿，让车里有点暖气，并开始尽量保存体力。直到9个小时后，凌晨4：35分，警方在高速相反方向开了一个路口，她的车才开出来。

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被困司机中还有一位是糖尿病患者，名叫格雷瓜尔（Jean-François Grégoire）。他被困在车里几个小时后，血糖已经开始下降。他没有别的选择，只能放弃他的车在高速上，走回到离得不太远的办公室。格雷瓜尔说：“我们差点没死在那，现在则要付218元的拖车费”。

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公安部长周三下午表示，政府将为被困的所有车辆支付拖车费。

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根据加拿大广播公司的最新报道，魁北克省长库雅尔星期四表示，发生这样的问题肯定是协调指挥不利。他说这场风暴是“有些特殊”，但也意味着应该有“特殊的应对”措施。他说，现在还没有计划撤销交通部长的职务，但已经委任前任副省长就此次事件进行独立调查，主要是弄清当时各有关部门的沟通出现了什么问题 。

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星期四，省议会魁北克人党的领袖利塞（Jean-François Lisée）批评说，省里负责高速公路的相关部门显然没有能采取及时的措施。 他和另一个反对党的领导人还提出，自由党的交通部长应该承担责任，为失职下台。

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