大麻合法化：雇主们担心雇员吸大麻后的影响

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随着大麻走向合法化，雇员吸了大麻来上班，会给工作安全带来的影响，成为雇主们非常担心的一个问题。

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一些雇主抱怨说，目前几乎没有任何“工具”能够对付这种潜在的安全风险，而且至今渥太华没有做出保证，将在新的大麻法中包括有关工作场所安全保障的条款。

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加拿大广播公司的 Dean Beeby 报道说，卡尔加里石油和天然气安全集团 Enform 的总裁 Cameron MacGillivray 就是担心的雇主之一，他表示，这是行业内迫切关切的问题，如果一个人从事的是有重大安全影响的工作，吸了大麻，对其判断力产生了影响，则有可能带来灾难性后果。

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来自美国的数据

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© (Simon Charland / CBC)

大麻放开后，吸用的人有可能大增。

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来自美国的数据表明，科罗拉多州和华盛顿州在实施大麻合法化后，用大麻的人出现明显增加，预计加拿大放开对大麻的管制后，也会情况相似。

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代表雇主利益的多伦多麦克米兰律师事务所 （ McMillan LLP）的律师George Waggott说，整个大背景变了，过去人们对用大麻会有一种“耻辱感”，这种不光彩的感觉将逐渐消失。

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工作组报告

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自由党政府计划在今年夏季提交有关法案，使休闲消遣用大麻变为合法。

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联邦政府有关大麻合法化问题的一个工作组于去年12月13日发布了报告，里面提及“工作场所安全”的问题，尤其在保健、执法、运输、建筑和采矿等领域。

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报告说，“由雇主组成的团体呼吁联邦、省和地区政府对工作场所有关大麻使用和测试的政策，提出更多更明确的指南”。

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审议之中

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对于雇主们的担心，加拿大就业部长 Patty Hajdu 说，联邦政府正在与各省和地区密切合作，以“针对职场上的滥用药物问题，设立一个框架”。

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她在接受加拿大广播公司的采访中说，我非常非常关注这个问题。

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然而，一份内部文件表明，联邦官员并不愿意针对工作场所的大麻问题采取任何特别措施，而是希望把这个问题留给雇主去解决。

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明文详规

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© Associated Press

Enform 公司希望联邦政府能够明确宣布，禁止在安全敏感的工作场所使用大麻，并对员工在工作前多长时间内不能吸大麻做出规定。

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代表受联邦管辖公司雇主的另一个组织也敦促渥太华在找到可以准确测量大麻效用之前，先不要实行合法化。

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在加拿大，只有在特殊情况下，在工作性质有明显安全隐患的地方，雇主才有权对雇员进行酒精和药物的抽查。

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目前，还没有能够准确检测出大麻对人判断力所产生影响的方式。

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（RCI with Dean Beeby/CBC）

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