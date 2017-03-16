新斯科舍省发现第7只铅中毒的秃鹫老鹰

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新斯科舍省的考比奎德野生动物康复中心（Cobequid Wildlife Rehabilitation）报告说， 今年以来，他们已经发现和治疗了7只铅中毒的秃鹫鹰。

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中心的兽医海伦娜˖杜宁克（Helene Van Doninck）说，这让她觉得非常沮丧。因为只要猎人们仍在用铅弹，那就会有动物继续中毒。

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© CBC / Colleen Jones

猎人们使用铅弹打猎时，枪弹击中目标后会变成碎片。而猎人们在拿走他们需要的猎物身上的部分之后，通常就把遗骸留在野外。当老鹰或其它动物吃这些遗留的残骸时，就把铅也吃了进去。

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铅中毒的动物轻则没有了力气，重的无法，站立或飞行。兽医杜宁克说：“动物在感觉不舒服的时候通常会隐藏起来，这给发现他们带来了困难”。

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新斯科舍省钓鱼者和猎人联合会的主席伊安˖埃弗里（Ian Avery）说，虽然猎人们获得狩猎证时，小册子里也建议使用非铅弹药，但问题是铅弹是最便宜的。所以，一是猎人们都用惯了铅弹，二是铜子弹要比铅弹贵一倍还多。况且无铅子弹很难买到。

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他说：“我们正在努力尝试着将有关铅弹不好的信息发送给狩猎者和钓鱼者。告诉他们如果继续使用铅弹，那最好不要把猎物尸体留在露天，可以掩埋起来，防止被其它动物吃掉“。

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