两银行预警：多伦多房市泡沫化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最大城市多伦多的房地产市场是否已经泡沫化这是一个仁者见仁、智者见智的事情。不过，加拿大两大商业银行蒙特利尔银行BMO和多伦多道明银行TD的专家也公开认定大多伦多地区的房地产市场已经泡沫化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大多伦多地区房价连创纪录

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者埃文斯Pete Evans的报道，这个星期加拿大房地产协会的统计数字显示，今年2月份大多伦多地区的平均房价达到72.73万加元，比去年同期蹿升了23%，这样的上涨幅度是空前的、创纪录的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大五大商业银行之一的蒙特利尔银行的经济师卡夫塞奇Robert Kavcic认为，现在是多伦多及其周边城市的房主们三十年来卖房子的最好时机，房地产市场的疯狂让供求理论似乎成了无用的垃圾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

高收入家庭也吃不消

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大多伦多地区独立房更是一房难求 © Lucas Powers/CBC

卡夫塞奇的同事波尔特Doug Porter则举例说明连高收入的打工族在多伦多地区都买不起独立房了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

波尔特假设一对名叫德怀特的年轻夫妇都是高收入人士，已经存了10万加元用于购房首付；为了家庭德怀特夫妇决定一个人在几年之内停止工作照顾家庭，另一个人继续上班、干年薪22.5万加元的工作；这样的家庭收入水平让德怀特夫妇进入加拿大收入最高的1%的幸运群体，但就是这样高的收入水平，德怀特夫妇在多伦多地区购房、供房也很困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据波尔特的测算，年收入22.5万加元的德怀特夫妇可以负担的起的最高房价是98.7万加元，而多伦多市内独立房的平均房价是157万加元，多伦多郊区独立房的平均房价是111万加元；换句话说，德怀特夫妇只能负担得起半独立房或者是连体房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这还是加拿大收入最高的1%家庭的情况，两夫妇年薪加在一起才 7、8万加元的普通中产打工一族的情况就更不用提了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

房地产泡沫化危及整体经济

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来多伦多和1年前的温哥华一样买房要价格战 © David Donnelly/CBC

加拿大多伦多道明银行TD星期四发表报告说，房价过高和房价蹿升已经不仅仅是多伦多和其周边城市房地产市场泡沫化的问题，而且是一个危及整个加拿大经济的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济专家们传统的共识是，房价上升会带动经济的增长，因为房价上升会让房主们感到自己的财富增加、这会让他们去增加消费；但这指的是房价正常上升的情况，而不是泡沫化的蹿升；房价过快蹿升和房价过高让购房者成了房奴，他们的可支配收入都用来供房了，没有钱用于增加消费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TD银行的报告指出，大多伦多地区的房价已经高到没有道理的程度、已经高到不可持续的程度。不过，TD银行不认为大多伦多地区房地产市场的泡沫已经到了很快就要破裂的程度，因为目前加拿大历史上超低的利息率还会继续一段时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疯狂之后的调整会是长期的

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TD银行认为，一旦大多伦多地区房地产市场的疯狂消退，接下来的房价下跌和调整阶段会是长期的和痛苦的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔银行的波尔特指出，上一次大多伦多房地产市场见顶是在1989年，随后的房价下跌和调整阶段持续了20年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华的房地产市场一、两年前也曾经像大多伦多房地产市场现在这样疯狂，但不列颠哥伦比亚省政府在大温哥华地区实行了15%的外国人购房特别税之后，外国人的购房热情立刻减退、高端房产销售量暴跌，不过房价到目前为止似乎并没有明显的下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada