安省政府要加强监管房租上涨

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在CBC连续报道了加拿大最大城市多伦多房租蹿升让年轻人负担不起房租的问题后，安大略省自由党政府终于承诺要采取措施保护租房者的利益。

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据加拿大广播公司记者Laura Fraser的报道，安大略省政府的住房事务部长巴拉德Chris Ballard表示，他将很快推出新的房租管制措施，以控制房租直线上升的租房市场。

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其实，安大略省的自由党政府还是比反对党晚了一步。省议会反对党新民主党议员塔本斯Peter Tabuns在议会提出私人议案，要取消所谓的1991条款，即1991年11月1日以后建成的出租房不受房租管制法规的限制。

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多伦多近年来房租上涨幅度一览表 © CBC/TREB

在90年代，当时的安大略省保守党政府在房租管理法案中加上这一例外条款是为了鼓励开发商投资兴建更多的公寓楼出租。但现在看来这个目的没有达到，该条款却成了房东不受控制的猛涨房租的保护伞。

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根据多伦多地产局的统计数字，2016年底一睡房公寓单元的房租每个月平均是1776加元；在2016年的四个季度中，多伦多市一睡房公寓单元的房租每个季度比去年同期分别上涨了4.8%、6.4%、7.2%和7.4%。

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