小心中毒：雪天除雪，别把孩子留在空转的汽车里

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加拿大蒙特利尔儿童医​​院 (The Montreal Children’s Hospital) 警告父母们，不要在汽车发动机空转（也称怠速）的情况下把孩子独自留在车上，自从星期二暴风雪以来，医院已经接到了好几个儿童在车上一氧化碳中毒的病例。

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由于汽车被封在了雪里，一些父母往往先把车启动，让孩子坐在车里等，然后自己开始给汽车除雪。蒙特利尔儿童医​​院急诊科主任 Harley Eisman 告诉加拿大广播公司，如果 “排气管被雪堵住了，汽车排出的一氧化碳就又回到车内”。

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医院表示，人们首先要清除汽车上的积雪，确保排气管畅通，然后再启动汽车。

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医院同时提醒父母们，如果汽车在车库里，也不要让汽车空转，哪怕车库的门是打开的也不行。

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中毒迹象

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轻度一氧化碳中毒可引起头痛、头晕、恶心、呕吐和疲劳。

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严重情况可导致昏厥、抽搐、昏迷甚至死亡。

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（RCI with CBC）

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