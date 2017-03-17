加拿大爱德华王子岛将设 “水法” 禁水出口

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 17 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大爱德华王子岛省P.E.I.  星期四 （3月16日）公布了其新“水法”的第一稿。

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在政府网站上可以看到这一立法草案的6页摘要，上面写着 ：“地下水、地表水或从供水系统获得的水，除人道主义目的外，或普通旅行所需，不得被储存或运输出本省”。

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P.E.I. 的环境部长Robert Mitchell告诉加拿大广播公司，立法草案中包含几项保护地下水和地表水的新措施。

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他说，我们将认真监测和跟踪岛上的水分配和使用情况，政府和岛民都倾向于禁止水出口，水是非常宝贵的资源。

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© Mike Dembeck/Nature Conservancy of Canada

若违反这一法规，个人可被罚款高达1万加元，公司可被罚款高达10万加元。

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新“水法”还将加严对每人每天用水量的限制。

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爱德华王子岛省政府希望公众参与，提供更多意见，公众咨询将从3月30日开始，居民们也可以通过政府网站发表自己对新法案的反馈。

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（RCI with CBC ）

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