评论员黎拔佳：加拿大多元文化更需要各族裔间“了解、接受、与关怀”

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最近，加拿大的一项关于移民与难民政策的新民调显示，加拿大人总体上非常富有同情心，而且愿意帮助那些有需要的难民。

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对于移民，60%的受访者认为，移民是一种正面的力量；83%的受访者认为移民另加拿大文化丰富。

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但是，当涉及到伊斯兰教难民时，民众的意见出现变化。比如74%的人“赞同”或是“非常赞同”对移民进行“加拿大价值观测试”。

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在华裔移民当中，对于是否要接收伊斯兰国家的难民，如何接收，分歧更大。

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(黎拔佳先生。@facebook)

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梁彦采访了温哥华的前市议员，华裔时事评论员黎拔佳先生。以下是采访录音：、

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加拿大边境管理处工作人员在加美边境上接待难民。 © PC / Graham Hughes

关于对移民难民问题看法的分歧

加拿大的多元文化更注重每个族裔的保存保留与彰显。但是，缺乏了一点，在来到加拿大之后，我们相互间的了解、接受、与关怀。

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我们目前的状况是，各族裔只谈自己，却忘记了，我们来到加拿大，需要放下过去，在这里重建家园。

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这些年，政治正确的面纱下掩藏了很多真实的想法。

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而美国选出了特朗普，他对社会采用的是一种“没有经过提炼的撕裂法”。

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他没有考虑带来的不好的社会后果。

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在这样的情况下，出现不包容难民的态度也是可预见的。

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关于加拿大华裔在难民问题上的分歧

华裔人群中有不一样的意见非常正常，我就遇到过非常反对加拿大接受难民的朋友，当场把我赶出他的家。

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从另一个角度上来说，我赞成穆斯林走出去，让大家了解他们，改变那种只要别人接受他们，而自己不原作出改变的态度。

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对于华人来说，需要改变的是，我们来到加拿大，应该意识到，这不是你的特权，你应该尊重和支持人类普遍的价值与权力。

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关于温哥华出现的反华人标语

我觉得，当地人中，真正的种族主义者比较少，更多的可能是因为他们自身的经济和生活受到了影响，就把这个怪罪给了华人。

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也有一些可能是青少年所为，可能只是恶作剧，不要理他们就行了。

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但我也要说，当你一个指头指着别人的时候，其实有另外三个指头是指向你自己的。

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我们总是说别人歧视，但华裔自己歧视其他人种还是满多的。

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歧视是从偏见而来，华裔也需要自我检讨一下。

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（以上为嘉宾观点，不代表本台意见。）

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