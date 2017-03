保守党领袖竞选竞争激烈 两候选人相互攻击

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大官方反对党保守党的党领袖竞选在五月底就会见分晓了,而竞争也日趋激烈。

星期四晚间,候选人之一、真人秀电视节目主持人奥利里(Kevin O’Leary)忽然发送了一系列推特,指控有候选人涉嫌“出钱给更多人购买保守党党员资格“,以便在选举中获得更多票数。

奥利里在参选后,也因为背景、风格语言酷似美国总统特朗普而受到瞩目,而他的推特竞选这一招也是特朗普擅长运用的。

他在推特上表示,有人暗箱操作,保守党的党领袖竞选存在舞弊。

他还表示,已经将情况报告给了保守党选举委员会。

It’s my duty as a Leadership candidate to shed light on the fact that backroom organizers may be vote-rigging in this election. 2/3 pic.twitter.com/DwvXGp9538

— Kevin O’Leary (@kevinolearytv) 17 March 2017