保守党领袖竞选竞争激烈 两候选人相互攻击

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加拿大官方反对党保守党的党领袖竞选在五月底就会见分晓了，而竞争也日趋激烈。

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星期四晚间，候选人之一、真人秀电视节目主持人奥利里（Kevin O’Leary)忽然发送了一系列推特，指控有候选人涉嫌“出钱给更多人购买保守党党员资格“，以便在选举中获得更多票数。

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奥利里在参选后，也因为背景、风格语言酷似美国总统特朗普而受到瞩目，而他的推特竞选这一招也是特朗普擅长运用的。

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他在推特上表示，有人暗箱操作，保守党的党领袖竞选存在舞弊。

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他还表示，已经将情况报告给了保守党选举委员会。

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It’s my duty as a Leadership candidate to shed light on the fact that backroom organizers may be vote-rigging in this election. 2/3 pic.twitter.com/DwvXGp9538 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Kevin O’Leary (@kevinolearytv) 17 March 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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保守党选举委员会主席Cory Hann表示，他已经收到了相关的信息，目前正在进行调查。

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但是，他并没有在推特中具体指出究竟是哪个对手这样做。

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不过，到了周五早上，保守党党领袖另一位据信有可能当选的候选人马克西姆.伯尼尔（Maxime Bernier）主动应战，在写给支持着的信中表示，奥利里将会败选。信中写道：（奥利里）知道我的竞选活动筹集到更多的资金，更多的党员注册，也得到更多保守党人支持，吸引到更多志愿者。因此，奥利里抹黑竞选。

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他在信的结尾还称奥利里是个”失败者“。

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加拿大广播公司（CBC)将丛本周日开始，对保守党党领袖主要候选人进行专访，敬请留意。

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