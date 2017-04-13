加拿大华人最青睐哪个保守党领袖候选人？采访林雯

近年来无论是自由党还是保守党，都非常重视争取华人的支持。 现在保守党正在进行党领袖竞选，下个月27号将举行投票，在参加角逐的14名候选人中选出正式接替前总理哈珀的党魁。华人社区在他们当中比较青睐哪一位呢？华裔专栏作者和社区活动人士林雯接受了本台采访。
林雯介绍说，根据3月底公布的一项保守党内部民调，目前14人中领跑的是多伦多大亨奥利瑞和来自魁北克省的贝尔涅。奥利瑞的支持率是23%，贝尔涅的支持率在 19-20%之间。唯一的华裔候选人庄文浩的支持率是10% ，基本上没有获胜可能。
采访录音（1）
但是在华人社区，声势最大的候选人是布莱德.特罗斯特（Brad Trost）。他来自萨斯喀彻温省，今年42岁。在3月底的保守党民调中获得的支持率在2%到3%中间。特罗斯特获得了许多华人基督徒的支持。林雯认为，最主要的原因是他的反同性恋立场获得了他们的认同。
林雯说，十四位候选人主张的经济政策和移民政策基本上类似。但是在同性恋问题上是有差别的。特罗斯特的反同性恋立场比较坚定明确。
采访录音（2）
林雯以2015年大选中保守党在安省万锦于人村选区的文宣举例说，保守党在主流社会的宣传和组织手法和在华人社区是不一样的。他们在社会议题上喜欢把华人往极右的方向引导。她认为这是危险的。因为无论是谁上台执政，作为少数族裔社区，我们总是希望和主流社会的价值观不要相差太大。
林雯简介：幼年随父母从南京移民到加拿大，2014年曾经选密西沙加教委，以微弱差距败选。在Hoffington Post，加国无忧和社区报发表专栏“林妹妹有话说”，并组成“网黑三人组”在Youtube上发表时评。
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The lawyers on Brad Trost’s legal team are trying to contact Karen Lin. Brad Trost’s legal team is starting legal action. This is in response to the false accusations made against Brad Trost.
【通告】由于Karen Lin对Brad Trost所作出的虚假指控，Brad Trost的法律团队中的律师正在联系她。Brad Trost的法律团队正在启动法律程序。
這個訪問發表個人意見。我不覺得有任何問題。如果動不動就用藉口用律師來打擊言論自由，更顯得自己卑劣和心虛。Trost的華人粉絲在各chat groups的言論充滿仇恨謊言歧視和挑動族群撕裂。很難相信trost的競選辦不知道或沒默許。不要以為華人選民都不會動腦子思考的。這些小動作不會得到黨內黨外的支持。歡迎打官司，我全力支持Karen.我也有Trost粉絲的截屏。
感觉上述提到的反对同性恋的华人群体刚从丛林里走出来，还没适应文明社会。还大白天喊自己遭遇种族歧视，真是笑柄。
这位先生还是女士既然抨击同族的华人为“反对同性恋的华人群体刚刚从丛林里走出来，还没适应文明社会”，那自然自己是以同性恋为自豪或者至少是认可同性恋了。不知是否充斥于这个群体里的滥交是否是您所感到自豪的文明社会的表现？不知同厕同浴是否也是您的鼓与吹？不知您也没有身体力行？我倒是曾经有一个白人senior manager就是gay，好好的一个家庭自从他gay了之后就毁了，儿子都读大学了，跟老婆离婚了，找了一个同志同居，然后不知怎么就总是朝10晚3的，最后被服务了几十年的银行忍无可忍的开了。再过了两年，人就没了。病役。
对了，您不会以为艾滋病也是文明社会的标志吧？您不会以省长大人（把结婚十多年的老公踢到basement后跟一个亲爱伴侣住在楼上，小孩也被gay了）引以为文明之骄傲吧？
没文化还真可怕。
你说的那个白人，就是因为你这种人反对同性恋，所以年轻的时候才不会出柜，才会最终害了别人。应该受谴责的是你这种伪善的人。艾滋病异性恋也有，搞一夜情的异性恋也多的很，只不过是你不愿知道而已。最后，希望你的后代（如果有的话）和不愿出柜的同性恋结婚，顺便感染艾滋病。不谢。