加拿大华人最青睐哪个保守党领袖候选人？采访林雯

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近年来无论是自由党还是保守党，都非常重视争取华人的支持。 现在保守党正在进行党领袖竞选，下个月27号将举行投票，在参加角逐的14名候选人中选出正式接替前总理哈珀的党魁。华人社区在他们当中比较青睐哪一位呢？华裔专栏作者和社区活动人士林雯接受了本台采访。

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林雯介绍说，根据3月底公布的一项保守党内部民调，目前14人中领跑的是多伦多大亨奥利瑞和来自魁北克省的贝尔涅。奥利瑞的支持率是23%，贝尔涅的支持率在 19-20%之间。唯一的华裔候选人庄文浩的支持率是10% ，基本上没有获胜可能。

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采访录音（1）

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但是在华人社区，声势最大的候选人是布莱德.特罗斯特（Brad Trost）。他来自萨斯喀彻温省，今年42岁。在3月底的保守党民调中获得的支持率在2%到3%中间。特罗斯特获得了许多华人基督徒的支持。林雯认为，最主要的原因是他的反同性恋立场获得了他们的认同。

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林雯说，十四位候选人主张的经济政策和移民政策基本上类似。但是在同性恋问题上是有差别的。特罗斯特的反同性恋立场比较坚定明确。

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采访录音（2）

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林雯以2015年大选中保守党在安省万锦于人村选区的文宣举例说，保守党在主流社会的宣传和组织手法和在华人社区是不一样的。他们在社会议题上喜欢把华人往极右的方向引导。她认为这是危险的。因为无论是谁上台执政，作为少数族裔社区，我们总是希望和主流社会的价值观不要相差太大。

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林雯简介：幼年随父母从南京移民到加拿大，2014年曾经选密西沙加教委，以微弱差距败选。在Hoffington Post，加国无忧和社区报发表专栏“林妹妹有话说”，并组成“网黑三人组”在Youtube上发表时评。

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