联邦、安省、多市三剑客星期二会晤谈调控措施

联邦、安省、多市三剑客星期二会晤谈调控措施
Photo Credit: CBC: Justin Tang/The Canadian Press

三剑客打压房市组合拳可能的招式

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 18 四月, 2017 , 1 条评论 ↓

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加拿大联邦政府财政部长莫尔诺、安大略省财政厅长苏萨和多伦多市长庄德利这三剑客星期二齐聚多伦多专门开会讨论大多伦多地区失控的房地产市场问题，调控房地产市场的组合拳已经蓄势待发。

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大多伦多房地产市场热得疯狂
大多伦多房地产市场热得疯狂 © David Donnelly/CBC

据加拿大广播公司记者克罗利Mike Crawley的报道，今年三月份大多伦多地区房地产市场价格一年蹿升三分之一的消息见报后，联邦财政部长莫尔诺再也坐不住了，立刻邀请安大略省财政厅长苏萨和多伦多市长庄德利在尽可能短的时间里会晤，拿出解决大多伦多地区房价失控、百姓买不起住房问题的办法。

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多伦多普通居民已买不起房

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一年蹿升33%的房价已经让普通多市居民买不起房
一年蹿升33%的房价已经让普通多市居民买不起房 © Reuters

现在要想在大多伦多地区买个平均价格的房子，需要12年的家庭税前收入才行。请注意，这是税前收入啊！想不吃不喝买房子都不行，因为交税是逃不掉的。

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面对越来越多的民众买不起房子的抱怨和经济学家关于房地产市场泡沫要破裂的警告，加拿大联邦、安大略省和多伦多市三级政府首脑想做的是在不影响正常买房房主的利益、不让房地产市场硬着陆的情况下给白热化的房地产市场降温。

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省政府2016年下半年用对外国购房者征收15%购房税的措施冷却了高端房地产市场。但安大略省长韦恩已经表示，现在大多伦多地区的房地产市场更热、问题更复杂，需要采取组合拳手段来对付。

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专家们认为加拿大联邦、安大略省和多伦多市的经济决策三剑客手中有三套九式组合拳可用。

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第一套是打击炒房者

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大多伦多地区的房地产市场白热化背后有短期炒房投机者的兴风作浪已经是越来越明显的问题。打击炒房者的组合拳拳法有三招。

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一是对外国购房者征收购房特别税。由于外国炒房者没有投票权，所以面临省选的安大略省自由党政府不用担心丢失选票，反而会收获民心。从不列颠哥伦比亚省的经验来看，这一招可以收立竿见影之效。

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二是对买房后短期内再度出售的炒房者征收特别税，用挤压炒房者获利空间的办法降低其炒房热情。

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房市调控组合拳可能会有打击炒房者的措施
房市调控组合拳可能会有打击炒房者的措施 © CBC

三是提高第二套房产出售后的资本增值税收税比例。目前只对获利部分的50%征税的税制给炒房者留下过大的获利幅度。

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组合拳的第二套是限制需求

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这限制需求的组合拳也有三招。第一招是改变安大略省准许房地产经纪人同时代表买房者和卖房者的制度，增加房地产销售时竞价的透明度，防止不良地产经纪浑水摸鱼、人为推高购房竞价。

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二是对购买后空置、无人居住的房屋征收房产空置税。多伦多市长庄德利力荐采取这一措施。

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三是严格管制房贷。绝大部分炒房者是利用银行贷款资金进行炒房活动的，严格房贷审批能够有效的让炒房者陷入缺乏炒房资金的境地。

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组合拳的第三套是增加供给

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这一套拳法也有三招。第一招是放松城市规划法规、增加城市的人口密度，准许开发商建设更多的高层建筑，以解决多伦多地皮紧张的问题。

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二是鼓励购买房产的居民出售其原来的住房、以增加市场上的房屋供应量。

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三是政府把更多的土地划归为居住用地，卖给开发商修建住宅。

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加拿大联邦、安大略省和多伦多市经济决策三剑客星期二下午的会晤结束后是否会立即公布其会谈结果、是否会宣布采取哪些房地产市场调控措施目前还不清楚。

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One comment on “三剑客打压房市组合拳可能的招式
  1. XUSHUAIFAN说道：
    18 四月 2017 21 h 47 min

    到现在才开始商讨对策，晚了。

    回复
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