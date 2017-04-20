多伦多也采取向外来购房者征税等措施为房市降温

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安大略省自由党政府星期四上午宣布对外国人和非居民购房征收15％的附加税，并将扩大该省现行的租房管理制度，以覆盖所有租户。

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安省政府出台这一措施是因为大多伦多地区的平均房价在一年内上涨了33％，租房的价格也大幅上涨。

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加拿大广播公司提前了解到，安省政府这一新的住房成本战略将包括一系列措施。除了国外买家税收和扩大租金控制外，还包括：

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对新建租用房屋给予开发成本费用折扣，以鼓励建设更多的租住房屋。

对所有租户的租赁文件实行标准化。

禁止投机者倒卖楼花。

对房产经纪行为规则进行审评。

非居民购房税不仅针对那些不是加拿大公民或永久居民的购房者，也包括不住在安省的所有人。后者被称为“非居民投机税”，即购房后没有住够规定的时间。该税适用的地区涵盖大多伦多和汉密尔顿以及周边的地区， 包括巴里、滑铁卢和尼亚加拉半岛地区。

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加强对租房的管制包括将所有租户纳入全省现有的租赁管制制度，停止对1991年以后建成的住房不设租金限制的豁免。 所有出租房的租金上涨都必须在通货膨胀指数之内，今年定为1.5％。安省还将效仿魁北克，采取标准化的租赁程序，以阻止业主随意改变租约条款。

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此外，政府还将腾出更多的省级土地，用于建设经济适用房，出售和出租。

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任何在安大略省购买房地产的人都必须出示他们的公民身份和居住地点，同时说明该物业是被用作主要住所还是出租，买方是否代表最终所有者。如果是公司名义购买，则要出示公司名称和统一编号。

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