世界新闻自由日：骚扰打压媒体已成全球性危机

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今天（5月3日）是世界新闻自由日。加拿大外交部在其网站上发表声明说，加拿大坚信言论自由是社会繁荣稳定的重要基础，并且非常重视在海外积极推动新闻自由。

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联合国秘书长古特雷斯发表了视频讲话:

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联合国的新闻与言论自由特别报告员大卫.凯伊提出，制造假新闻应该入罪，当权者应该停止打压独立媒体和记者。他认为媒体被骚扰打压的情况越来越严重，已经成为i一种全球性危机。

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他说，当权者应该抵抗删除或屏蔽网络信息的“诱惑”。在太多的政府领导人眼里，新闻报道是敌人，记者专门捣乱，发推特的人是恐怖分子，写博客的人是在亵渎神圣。在一些国家，记者仍然受到人身威胁，甚至被杀害，而凶手经常没有受到惩处。

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凯伊说，现代媒体并不完美，但是更大的问题是独立记者正在被政府把持的媒体排挤，新闻机构日渐减少。他认为，在假新闻盛行的数字化时代，独立记者为公众监督当权者的作用更为重要。

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目前全世界有数百名记者被关押。凯伊呼吁有关当局释放他们，并废除把批评政府看作叛国行为的法律。

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（RCI with UN Multimedia）

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