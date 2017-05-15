Photo Credit: CBC / Qingyang Liu

萨斯卡通华裔男子被加航阻拦登机，正在讨说法

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 15 五月, 2017 , 1 条评论 ↓

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萨斯卡通男子刘庆阳（Qingyang Liu的译音）向加拿大广播公司诉说了周末与加航的不愉快经历。

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他和女朋友在温尼伯访友之后回程时，在登机口被阻止登机，与女朋友分离，后又被安排到卡尔加里转机，在那里住了一夜旅馆。现在他正要求加航的赔偿。他说，这不只是钱的问题，还涉及到精神感受，甚至影响到情感”。

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刘先生说，他原本已定好星期六下午与女朋友一起从温尼伯飞回萨斯卡通，可在登机时被单独拦下来。加航的工作人员先是说要核对他的身份证件，后来又说飞机已经满员。而当时他的女朋友已经登机，两个人的行李也都已托运。

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© CBC/Qingyang Liu

加航工作人员后来告诉他，唯一的选择是到卡尔加里转机回萨斯卡通。于是他在周六晚上飞到了卡尔加里，可已经没有飞往萨斯卡通的航班，他又不得不在卡尔加里住了一夜。他在接受CBC电话采访时说：“这真的让我感觉很困惑，很沮丧“。

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按照加拿大运输局要求，航空公司应向被拒绝登机的乘客支付200至800加元的赔偿金。航空公司也有一项政策，在预售的机票超员的情况下，应以经济补偿的方式寻求志愿者转乘其他航班。

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但刘先生说，他可能无法得到赔偿，因为他在飞机起飞前一个小时到达机场，而不是规定的提前90分钟。他说，他在世界各地飞行，从来没有遇到过这个周末那样的经历。 “这绝对是我遇到的最糟糕的经历”。

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加航在接到刘先生的投诉后，与其进行了直接的沟通。加航通过社交媒体给刘先生的回函中说，拒绝结伴同行的两名乘客中的一人登机，这种情况“确实不寻常”，需要进一步核查。但还没有说是否会给他赔偿。

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One comment on “萨斯卡通华裔男子被加航阻拦登机，正在讨说法
  1. Dr. Siha说道：
    15 五月 2017 11 h 31 min

    Air Canada is way too far in humiliating passengers.

    回复
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