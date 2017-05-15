加拿大保守党的损失：临时领袖安布罗斯将退出政坛

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有消息说，加拿大保守党临时领袖安布罗斯上周五已经把她退出政坛的打算告知党内同仁，并将在明天（5月16日）在众议院正式宣布。保守党将在5月27日选出正式党领袖，众议院的春季会期将在6月结束。安布罗斯预计将在议会休会后开始她的新生活。

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议会辩论中的安布罗斯 © Adrian Wyld/CP

安布罗斯在前保守党领袖哈珀败选辞职后成为临时领袖。许多政治分析人士认为她在反对党领袖的位置上表现出色，由此惋惜她既为临时领袖，就不能参加正式党领袖的竞选。但此时退出，似乎意味着她从挑起临时党魁的担子时起就无意久留。

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安布罗斯2004年当选进入众议院，在哈珀内阁中担任过环境、卫生和公共工程等多个部长职务。她在从政前的工作是妇女权益保护。几个月前，她以个人名义提出C-337法案，建议所有法官人选在其资格被考虑之前必须完成关于性侵法律的培训。这项法案获得了自由党和新民主党的支持，即将进入众议院三读程序。

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（RCI with CBC）

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