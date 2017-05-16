加拿大一家公司将在东海岸建卫星发射站，已有待发火箭开始排队

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加拿大一家私营公司计划在新斯科舍省沿海地区建造一座卫星发射站，而且已经有几个客户在等待发射卫星。

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这家名为‘海岸发射服务’的公司计划投资一亿加元，卫星发射站将建在哈立法克斯以东约300公里一个叫Canso小镇的海岸边。

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© CBC / Maritime Launch Services

加拿大1956年时曾在曼尼托巴省北部的丘吉尔地区建造过一个太空发射场，后来在1984年关闭。因此到目前为止还没有相关的审批标准。加拿大交通部表示，它会通过“航空法”的相关规定来控制空域，包括发场上空的有限空域位置。但目前还没有安排专人负责卫星发射台的规管。该部将进行全面的风险评估后，才能批准这一计划。

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“海岸发射服务”公司的总裁史蒂夫·马蒂尔（Steve Matier）表示，风险评估包括一旦出现发射失败造成的碎片，以及爆炸和向环境释放燃料的问题。发射火箭使用液氧和精炼煤油作为一级推进剂， 还要使用二万多公斤自燃化学燃料。一半的化学燃料是不对称的二甲基肼（UDMH），它是一种有害的致癌物质，暴露于空气中则可能会爆炸。如果落入水中，可以在大约两个星期内被海水分解。但如果在陆地上释放，则会与空气产生反应，散发出二甲基亚硝胺（DMN），这是一种可以污染地下水的致癌物质，而且难以过滤和检测。马蒂尔说，这也是为什幺选择把发射场建在海边的原因之一， “即使在最糟糕的情况下，这些污染物也不会进入陆地的水源中”。

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渥太华航空与宇宙博物馆的科学顾问杰西·罗格森（Jesse Rogerson）说：“从加拿大发射能进入轨道的卫星会给加拿大带来很多改变。如果Canso项目进展顺利，那么可以为加拿大政府和通讯公司节省一些钱， 他们现在都是用美国公司发射卫星”。

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加拿大交通部预计，对“海岸发射服务”项目的风险评估大约需要一年时间估。新斯科舍省环境部也表示，在发射场开始施工之前，需要进行环境评估。省自然资源部发言人说，他们已开始审核该公司为建发射场租赁土地的申请。

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