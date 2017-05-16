增加工资福利的另一面会是什么

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加拿大最大省份安大略省政府放风说，正在认真研究把最低工资提高到每小时15加元、增加每年的带薪假期、提供带薪病假等改善雇员薪酬和福利待遇的问题。

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维权团体对安大略省政府的这一意向大加赞扬，认为这是解决贫困问题的有力措施；而中小企业老板们却叫苦不迭，认为这样揠苗助长的措施只会适得其反

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据加拿大广播公司记者亚历山德拉.西安凯维奇Alexandra Sienkiewicz的报道，安大略省正考虑在如下几个方面修改劳动法规。

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一是要求所有雇主为雇员每年提供一定天数的带薪病假。

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二是把目前每年10天（两个星期）的法定带薪年假天数增加。

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三是把最低工资提高到每小时15加元。

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第四是增加对工薪最低、工作最缺乏保障行业的工人的保护。

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许多中小企业的老板们担心，政府强迫雇人单位大幅度增加付给员工的工资和福利会大大增加他们的经营成本，让本来就盈利不多的中小企业不得不减少雇佣员工。

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由于加拿大经济的就业机会主要是中小企业提供的，中小企业减少雇员的结果会让加拿大的失业率提高、就业人数减少。

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Stacey Holden在多伦多经营Bake Sale点心店 © bakesaletoronto.com/Stacey Holden

霍尔顿Stacey Holden是在多伦多西区有三家分店的Bake Sale点心店的老板，她说安大略省政府考虑的这一系列增加员工工资和福利的措施如果只是实行一项，中小企业还能凑活应付，可如果一下子全部推出都压在雇主的头上，则实在让人应付不了。

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霍尔顿说她的点心店已经在疲于应付不断高涨的房租、电费、税收，在加上加元的下跌让她进口机器设备和食材的费用不断上升，她实在已经是在挣扎经营了。

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霍尔顿指出，在食品加工和零售行业的小公司正在破产。她商店周围的一些非连锁食品店就在一个个的消失。

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加拿大独立企业联合会的Julie Kwiecinski © Julie Kwiecinski

安大略省商会副会长巴尔多夫Karl Baldauf指出，一些采取立法措施大幅度提高最低工资和员工福利的国家最后都出现了工作岗位减少和失业率增加的问题，而安大略省自由党政府在考虑劳动法规改革方案的时候似乎并没有认真考虑这些提高工人工资和福利的措施会对公司企业的经营环境带来的负面影响、会对经济和就业带来的负面影响。

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加拿大独立企业联合会负责安大略省事务的朱莉.克威辛斯基Julie Kwiecinski指出，现在安大略省的中小企业根本没有能力承受额外的财务负担。在中小企业提供了安大略省至少87%就业机会的情况下，安大略省政府不能像对待财大气粗的大企业那样对待在挣扎中经营的中小企业。

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朱莉认为，如果安大略省政府坚持推出把最低工资提高到每小时15加元和增加雇员福利的措施，则中小企业只能用增加商品价格、减少雇员的办法对付；这两条如果还不行就只能是关门歇业。

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不过，也不是所有的中小企业老板都反对提高最低工资和增加员工福利。在多伦多地区有两家分店的Snakes & Lattes咖啡店的老板卡斯塔尼Ben Castanie说，虽然提高最低公司和增加福利开支会让他一个分店的经营成本每个月增加1万5千加元，但在多伦多这个生活水平越来越贵的城市，雇主有义务帮助员工能有维持温饱的收入，而且社会工资水平的提高也有助于增加他们咖啡店的客源。

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Snakes & Lattes店老板Ben Castanie支持提薪 © Facebook/Snakes & Lattes

安大略省政府资助的劳动法改革研究报告将在5月底之前被公布；安大略省政府会在这之后推出其改革劳动法规的方案。

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