惨！24岁女性被多条野狗咬死

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据加拿大广播公司的报道，马尼托巴省Little Grand Rapids First Nation印第安保留区的一位24岁女性星期六早晨被发现陈尸在水源处理中心的工地，当时有约三十条野狗围在尸体周围。

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Donnelly Rose Eaglestick 遗下5岁大的女儿 © CBC

这位死亡的年轻女性名叫Donnelly Rose Eaglestick，有一个5岁大的女孩，其丈夫早已死亡。

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警方经过尸检和调查后得出的结论是，Donnelly Rose Eaglestick死于动物的撕咬。

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警方在尸体现场已经击毙了一头似乎要攻击警察的野狗。

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保留区的印第安居民准备讨论如何处理这些野狗。

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Little Grand Rapids First Nation印第安保留区有一千居民，距马尼托巴省首府温尼伯市270公里，与外界的交通只能靠小型飞机。

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RCI with CBC

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