加拿大房地产市场崩盘会有什么后果

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在加拿大安大略省推出调控房地产市场的组合拳措施之后，大多伦多地区的房地产价格虽然没有下降，但挂牌上市的房屋数量突然猛增，房屋销售量却明显下降。

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这显示了那些想等到房价到顶时再出售自己房产的人觉得是应该赶快出手的时候了，而购房者却想采取观望的态度。

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但房地产市场到了顶部和出现崩盘还不是一回事。房地产市场价格见顶后会有几个可能结果，一个是在高位徘徊，一个是价格小幅下跌的软着陆，再一个是价格崩盘。

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想当年卡尔加里市的房地产市场也是非常火热 © Reuters

据加拿大广播公司记者阿姆斯特朗Peter Armstrong的分析报道，多伦多房地产市场在1989年经历过一次房地产市场崩盘，房屋平均价格从27.4万加元一路下跌到1996年的19.8万加元。

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现在多伦多地区的房地产市场平均房价是92万加元。

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专家们认为，如果大多伦多地区的房价再次出现崩盘，则不只是房地产市场和建筑业会陷入萧条，整个加拿大经济都会受害。

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比如，多伦多地区的就业岗位会大大减少，而背负巨额房贷的人会不愿意到其他地区找工作，因为他们不愿亏损出售已成为负资产的房屋。

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再比如，已经非常疲软的加元会进一步贬值。

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如果房价下跌是银行利率上升的结果，则会导致房奴们不得不拿出更多的钱去供房贷，减少正常的消费支出；内需的减少会让加拿大经济减速、甚至会导致加拿大经济陷入衰退。

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就是银行利率没有上升，消费者也会由于房价的下降而感到自己的财富缩水、进而减少消费。这个道理就像是财富增加时消费者会增加消费一样。

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虽然现在还是谈论加拿大房地产市场软着陆的人多、谈论房地产市场价格崩盘的人少，但人们了解一下房地产市场崩盘会给加拿大经济带来什么样的影响还是有好处的。

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