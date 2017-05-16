渥太华对软木业伸出援助之手，自然资源部长下个月去中国

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加拿大联邦政府星期二（5月16日）把对软木业的援助计划提交内阁，进行最后审批。

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有消息来源告诉加拿大广播公司CBC，援助计划中包括接近 10 亿加元 的大笔资金，以帮助软木行业应对美国商务部于4月下旬对加拿大开征的反补贴关税。

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加拿大广播公司的Susan Lunn 报道说，根据这一消息来源，联邦的援助方案中将包括对受影响地区雇员的失业（EI）福利金，以及协助木材领域的公司企业进行创新、转型的资金。

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© Darryl Dyck/Canadian Press

目前的关注是有可能丢工作的人

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加拿大自然资源部长吉姆·卡尔（Jim Carr）曾经承认，美国的新关税有可能在加拿大导致人员失业。

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他在接受加拿大广播公司采访时说，现在，我们所关注的，是那些有可能丢工作的人，有可能遇到财务困难的木材生产商们，还有那些以软木领域为生的社区，加拿大有20万人在软木行业工作。

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他进一步表示，从长远角度看，省级政府和联邦政府可以做很多事情，帮助木材领域的公司转型，扩大出口市场，但目前，今天，我们的重点是对有可能失业的人提供帮助。

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继续谈判的可能性

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吉姆·卡尔接着说，软木行业涉及加拿大和美国的双方利益，美国生产的软木不能满足自己国内的需求，一直是由加拿大提供，而且我们的价格是合理的。

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他说，加拿大和美国之间的软木纠纷由来已久，早在 1839年就有了第一次软木纠纷，加拿大认为与美国就软木事宜进行谈判仍有可能。

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他说，别忘了，每天从加美边境过境的软木价值高达20亿加元，涉及到两国的 40 万人，这都是我们在谈判中要强调的，软木问题不仅事关加拿大的利益，也涉及美国的利益。

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卡尔说，我们要谨慎，不要过分反应，但在软木纠纷上，我们必须做出反应，而且正在反应，软木业的利益对加拿大来说至关重要，我们必须保护。

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© Paul Chiasson/Canadian Press

安省魁省要求联邦帮助付关税

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安大略省和魁北克省的政府已经写信给渥太华，要求联邦政府设立一个方案，帮助公司抵消关税，

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安大略省自然资源和林业部长凯瑟琳·麦克里里（Kathryn McGarry）在2017年2月就致信给卡尔，她写道：法律程序是一个漫长的过程，如果美国实行不合理的高额关税，很多公司将处于困难境地。

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加拿大广播公司报道说，即使内阁在星期二批准了这一援助方案，细节何时公布还不清楚，另外，政府内阁成员的意见也可能给最终计划的内容带来变动。

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另外，还有人担忧，美国官员可能会把加拿大联邦政府的支持视作对木材行业的进一步补贴，从而导致美国对加拿大木制品进一步加税。

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探索中国市场

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加拿大广播公司报道说，下个月初，加拿大自然资源部长吉姆·卡尔将前往中国访问，向中国推销加拿大的木材制品，自由党政府希望进一步扩大出口市场，不过度依赖美国市场。

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（RCI with Susan Lunn /CBC）

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