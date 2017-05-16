春季审计报告：外劳项目，政府透明度，能源工业补贴……

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春暖花开，又到了加拿大总审计长弗格森沉着脸出场的时候了。他这次给联邦政府指出的问题包括外劳项目漏洞，政府企业发生舞弊行为的风险和减少矿物燃料补贴没有落实等等。但是在周二（5月16日）新闻发布会上，他花了很多时间来回答关于政府信息不透明的问题。

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弗格森说，获得资料是有效审计的必要条件，甚至是审计独立的基石。加拿大审计法开明宗义规定，总审计长有权获得任何完成审计工作所需的资料。如果他因为看不到有关的资料，因此无法准确评估某个部的工作，这是“非常令人担忧的”。

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唯一的例外是内阁会议。弗格森说，他并不要求调阅内阁会议记录，但是他需要看到各部的内部分析报告。他在新闻发布会上没有掩饰对财政部官员的不悦。

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© PC / Larry MacDougal

取消矿物燃料的财政补贴：八字还没有一撇

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加拿大政府承诺在2025年以前逐步取消对矿物燃料工业（石油、天然气和煤炭等）的“低效率补贴”，因为这些补贴不仅效率低，而且实际上挖了减排措施的墙角。

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但是弗格森说，财政部到现在为止还没有对什么是“矿物燃料工业的低效率补贴”下定义，也不说到底有多少这类补贴。他要求查阅该部的内部分析报告，也被拒绝。

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如果说补贴能源工业是挖减排措施墙角的话，减少和停止补贴则是个敏感话题，在几个能源大省更是几乎等于挖自己的选民支持率的墙角。无怪乎政府对此小心翼翼。加拿大环保组织和人士说，联邦政府官员不让总审计长看到关键文件，是不想让加拿大公众了解政府如何补贴能源公司。

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© Radio-Canada

外劳项目很容易被钻空子

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弗格森的报告说，加拿大的外国临时工项目缺乏监督，很容易被那些为减少工资支出雇用外劳的公司钻空子。

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按照有关法规，公司有职位空缺必须首先雇用加拿大人或向在职员工提供培训。但是总审计长报告说，政府官员并没有认真检查申请雇外劳的公司是否先尝试了雇本地人，对违规的公司惩处不力，也很少派人到公司检查和当面问话。

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在2014年的外劳项目改革后，加拿大的外劳数量从16万3千减少到9万。但是弗格森报告说，仍然有些雇主用无法成立的理由申请雇用外劳，而审批官员经常走个过场就放他们过关。

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这种情况在海产加工厂最为普遍。一些雇主申请雇外劳的理由是本地工人嫌工作苦离职了。弗格森报告说，这不属于劳动力短缺，这是公司留不住人。而有些公司为了雇外劳故意压低工资，以便“留不住人”。

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在被解雇的海产加工厂工人中，有80%会去申请失业金，而他们的前雇主同时在申请外劳。弗格森报告说，审查外劳申请的官员实际上只要查一下申请失业金的数据库就能知道雇主说的是不是实话。但是他们没有查。就业与社会发展部也没有给他们查阅这些数据的相关权限。

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弗格森报告提出的其他问题包括：

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加拿大皇家骑警没有为其成员提供足够的心理健康服务，此前制定的有关政策没有得到认真执行。

一些有进口限额的商品在过境时得以“蒙混过关”，没有按规定交纳关税。

政府没有对涉及边境移民官员的腐败行为采取必要的预防措施。

交通部没有积极采取措施改善北方偏远地区的机场设施。

（RCI with CBC and CP）

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