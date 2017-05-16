他会成为加拿大有史以来第一个领导联邦政党的有色少数族裔吗？

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锡克族安省议员、安省新民主党副党魁贾格米特.辛格（Jagmeet Singh）宣布竞选联邦新民主党领袖。如果当选，他将成为加拿大联邦150年来第一个有色少数族裔党领袖。

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贾格米特.辛格星期一（5月15日）在一个新民主党集会上正式宣布加入党领袖竞选。他特意选了一个橙色包头，这是象征新民主党的颜色。

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新民主党领袖竞选一直没有获得太大的关注，辛格的到来也许会带来改观。他来自大多布兰普敦选区，今年38岁，2011年当选进入安省议会，从政前是律师。他擅长巴西柔术和综合格斗，曾获得多伦多市巴西柔术比赛冠军，不久前还被多伦多时尚杂志评为最有服装品味的加拿大政坛人物。他表示自己已经准备好在拳击台上和政坛上迎战特鲁多。

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辛格向CBC记者解释他为何想转战联邦政坛：

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他获得了已故新民主党领袖杰克.雷顿的许多旧部的支持。但是Radio-Canada记者Fannie Olivier说，他不仅要冲破种族藩篱，而且需要赢得多伦多以外的中小城市和乡村地区的支持。

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可以肯定的是，他将为目前略显沉闷的新民主党领袖竞选带来些许亮色。包括辛格在内目前共有五人角逐这一职位。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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