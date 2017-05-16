白宫缺个把门的：美国资深记者谈特朗普泄密门和白宫幕僚长的作用

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自《华盛顿邮报》报道美国总统特朗普向俄国外长泄露来自盟国的机密情报以来，白宫发言人断然否认，而特朗普本人却在推特上表示，他作为美国总统“绝对有权力”这样做。德国等欧洲国家的官员对今后和美国分享情报是否会让情报来源置于险境表示担忧。

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作为国际情报分享组织“五眼联盟”的成员和美国的盟国，加拿大也在密切关注“泄密门”的进展。CBC星期二（5月16日）下午采访了美国记者克里斯.惠普尔。他曾采访多位白宫幕僚长，写成《守门人：白宫幕僚长如何描绘每一任总统》一书。

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一方面，惠普尔认为特朗普上台后的白宫是过去几十年来最混乱失常的，而“泄密门”显示这种混乱可能带来危险。另一方面他也指出，特朗普正在犯的错误，许多总统都犯过，例如卡特和克林顿。他们当选以后都有一个以为自己当上了一代霸主的时期，直到撞了墙惹下了乱子，才知道原来执政没那么简单。

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他说，结束这个时期的关键人物是白宫幕僚长。这个人的作用不仅是帮助总统实施其政策，更重要的是对总统“说他不喜欢听的话”，做一个诚实的“信息中介”。惠普尔认为，有一个称职的幕僚长并给他实权，是特朗普唯一的机会。

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特朗普目前的白宫幕僚长是44岁的赖因斯.普里伯斯。他此前是共和党全国委员会主席。

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（RCI with CBC）

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