难民与加拿大土著人有什么共同之处？

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在加拿大土地上已经生活了上万年的土著人与新来加拿大的难民们有什么共同之处吗？来自巴基斯坦的难民萨蒂亚.雅菲格丹Sadia Rafiquddin认为答案是肯定的。

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据加拿大广播公司的报道，萨蒂亚是作为难民被接收来到加拿大的，她现在是记者。

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萨蒂亚认为加拿大接收的难民群体与土著人群体有很多的相同之处。

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比如，许多加拿大土著人被搬迁到远离自己原来家园的保留区，难民们为了逃离战火或者是饥荒也是背井离乡的逃亡。

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拉布拉多半岛因纽特部落长老伊丽莎白.派纳休 © CBC

萨蒂亚与加拿大因纽特部落长老伊丽莎白.派纳休Elizabeth Penashue结成了互助伙伴关系。

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伊丽莎白现在住在纽芬兰省的拉布拉多半岛，但这个地方并不是她的家乡。她的家乡在米骊山Mealy Mountains，她是被迫搬迁到现在居住地的。

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在过去的14年中，伊丽莎白每年都要步行250多公里前往米骊山自己的出生地。

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萨蒂亚得到准许参加了伊丽莎白最近一次重返家园的步行之旅，在旅途中有充分的时间讲述各自背井离乡的经历、讲述自己适应新家园生活的感受。

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萨蒂亚说这样的交流打破了“你们”和“我们”的界限；如果加拿大各个社团都有机会增加彼此的了解，则加拿大社会会变得更加美好。

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RCI with CBC

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