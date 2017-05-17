政府推出的民航乘客权益法案管用吗？

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星期二下午，千呼万唤始出来的民航乘客权益法案终于被加拿大自由党政府在联邦议会正式推出。现在的问题是，这个法案真能让加拿大民航乘客的权益得到改善吗？

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千呼万唤始出来

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据加拿大广播公司记者 索非亚.哈里斯Sophia Harris的报道，加拿大自由党政府交通部长加尔诺在议会推出民航乘客权益保障法案时说，最近媒体报道了某航空公司把已经坐在座位上的乘客拖下飞机那样恶劣对待乘客的事件，联邦政府推出民航乘客权益法案就是为了避免这样的事情发生在加拿大。

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交通部长加尔诺的新闻发言人 Marc Roy 表示，乘客花钱购买了机票就等于与民航公司签订了受法律保护的商业合同，民航公司要保证该乘客能够坐上所定的飞机航班；虽然民航公司仍然可以继续超卖机票，但只能用提供足够补偿的办法找到自愿放弃座位的乘客，而不能强迫任何乘客放弃乘坐其预订航班的权利；联邦政府会制定最低赔偿额，但如果没有乘客愿意接受最低赔偿额度，则民航公司必须继续提高补偿金额度，直至找到愿意放弃座位的乘客为止。

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只能愿者上钩

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Marc Roy认为，只要赔偿金额足够高，总会有乘客愿意放弃其座位改乘下次航班、同时得到一笔不错的赔偿金。

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加拿大自由党政府推出的民航乘客权益法案预订在2018年生效。

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不过，已经有一些乘客和民航乘客维权人士对联邦政府新推出的这一民航乘客权益法案是否会有实际效果表示了疑问。

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牙齿在哪

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加拿大民航乘客维权人士卢卡斯认为，过去已经发生过加拿大民航公司不按照法规行事却没有受到处罚的事情，怎么保证自由党联邦政府新推出的民航乘客权益法案不被民航公司藐视不顾呢？卢卡斯指出，新推出的民航乘客权益法规没有明确对违犯法规的民航公司如何进行惩处。

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加拿大爱德华王子岛省居民Brett Doyle一家今年3月份前往哥斯达黎加度假的旅程由于加拿大航空公司超卖机票而差点无法成行。Brett Doyle和家人在机场办理登机手续时被加航工作人员告知说，他10岁的儿子没有座位；他们开车换到新布伦瑞克省的蒙克顿机场也没有座位，最后开车换到新斯科舍省的哈利法克斯机场才有了座位。这一番折腾不但损失了大把的时间、平添了许多压力和烦恼，还让他们多花了至少1千加元。

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Brett Doyle认为，自由党政府刚刚推出的民航乘客权益法案似乎缺了很重要的东西，很难产生预期的效果；他认为政府应该立法禁止航空公司超卖机票的行为，怎么可以容许民航公司把同一座位卖出两次呢？

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超卖机票

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不过民航领域专家们的共识是，超卖机票虽然有时会造成有些乘客由于没有座位而无法登机的问题，但禁止民航公司超卖机票会导致机票价格上升的结果。

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民航市场专家卡普伦指出，现在的民航交通早已不再是什么奢华的服务，大部分民航乘客只关心哪个民航公司有到达自己目的地的方便航班、而且机票价钱合适。

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加拿大交通部长加尔诺的新闻发言人Marc Roy 认为，在法律规定民航公司不能强迫任何付钱买了票的乘客放弃自己登机权利的情况下，航空公司只能不断增加其补偿金直到找到愿意放弃自己座位的乘客为止；长此以往民航公司会降低超卖机票的数量，以找到盈利与赔偿金之间最佳的平衡点。

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RCI with CBC

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