Rick Wilking/Reuters

政府推出的民航乘客权益法案管用吗？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 17 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二下午，千呼万唤始出来的民航乘客权益法案终于被加拿大自由党政府在联邦议会正式推出。现在的问题是，这个法案真能让加拿大民航乘客的权益得到改善吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

千呼万唤始出来

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sean Kilpatrick/Canadian Press

据加拿大广播公司记者 索非亚.哈里斯Sophia Harris的报道，加拿大自由党政府交通部长加尔诺在议会推出民航乘客权益保障法案时说，最近媒体报道了某航空公司把已经坐在座位上的乘客拖下飞机那样恶劣对待乘客的事件，联邦政府推出民航乘客权益法案就是为了避免这样的事情发生在加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

交通部长加尔诺的新闻发言人 Marc Roy 表示，乘客花钱购买了机票就等于与民航公司签订了受法律保护的商业合同，民航公司要保证该乘客能够坐上所定的飞机航班；虽然民航公司仍然可以继续超卖机票，但只能用提供足够补偿的办法找到自愿放弃座位的乘客，而不能强迫任何乘客放弃乘坐其预订航班的权利；联邦政府会制定最低赔偿额，但如果没有乘客愿意接受最低赔偿额度，则民航公司必须继续提高补偿金额度，直至找到愿意放弃座位的乘客为止。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

只能愿者上钩 

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Marc Roy认为，只要赔偿金额足够高，总会有乘客愿意放弃其座位改乘下次航班、同时得到一笔不错的赔偿金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党政府推出的民航乘客权益法案预订在2018年生效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，已经有一些乘客和民航乘客维权人士对联邦政府新推出的这一民航乘客权益法案是否会有实际效果表示了疑问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

牙齿在哪

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大民航乘客维权人士卢卡斯认为，过去已经发生过加拿大民航公司不按照法规行事却没有受到处罚的事情，怎么保证自由党联邦政府新推出的民航乘客权益法案不被民航公司藐视不顾呢？卢卡斯指出，新推出的民航乘客权益法规没有明确对违犯法规的民航公司如何进行惩处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nicole Williams/CBC

加拿大爱德华王子岛省居民Brett Doyle一家今年3月份前往哥斯达黎加度假的旅程由于加拿大航空公司超卖机票而差点无法成行。Brett Doyle和家人在机场办理登机手续时被加航工作人员告知说，他10岁的儿子没有座位；他们开车换到新布伦瑞克省的蒙克顿机场也没有座位，最后开车换到新斯科舍省的哈利法克斯机场才有了座位。这一番折腾不但损失了大把的时间、平添了许多压力和烦恼，还让他们多花了至少1千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Brett Doyle认为，自由党政府刚刚推出的民航乘客权益法案似乎缺了很重要的东西，很难产生预期的效果；他认为政府应该立法禁止航空公司超卖机票的行为，怎么可以容许民航公司把同一座位卖出两次呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

超卖机票

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过民航领域专家们的共识是，超卖机票虽然有时会造成有些乘客由于没有座位而无法登机的问题，但禁止民航公司超卖机票会导致机票价格上升的结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民航市场专家卡普伦指出，现在的民航交通早已不再是什么奢华的服务，大部分民航乘客只关心哪个民航公司有到达自己目的地的方便航班、而且机票价钱合适。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大交通部长加尔诺的新闻发言人Marc Roy 认为，在法律规定民航公司不能强迫任何付钱买了票的乘客放弃自己登机权利的情况下，航空公司只能不断增加其补偿金直到找到愿意放弃自己座位的乘客为止；长此以往民航公司会降低超卖机票的数量，以找到盈利与赔偿金之间最佳的平衡点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
环境、社会魁北克省拨款3亿5千万加元补助洪灾受害者因特网、科技贝尔公司信息遭窃可能使百万用户成为网络诈骗目标社会不开心不用装开心：资深媒体人反对办公室“正能量崇拜”福特今夏结束前将裁员1400人社会政府推出的民航乘客权益法案管用吗？社会1642 - 2017：蒙特利尔市今天 375 岁！移民与难民难民与加拿大土著人有什么共同之处？社会灾后清理: 魁北克省洪灾区急需帮助政治保守党参议员接受特鲁多宴请后果很严重国际白宫缺个把门的：美国资深记者谈特朗普泄密门和白宫幕僚长的作用

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志