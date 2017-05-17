保守党参议员接受特鲁多宴请后果很严重

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身在曹营心在汉是政坛大忌，即便是与这个大忌沾边也不行。加拿大联邦议会参议院一位保守党参议员就尝到了苦果。

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据加拿大广播公司记者John Paul Tasker 和 Hannah Thibedeau的报道，保守党参议员史蒂芬.格里恩Stephen Greene因为接受自由党领袖、联邦政府总理特鲁多的邀请与其一块吃饭而被保守党参议院议会党团将其除名。

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格里恩在接受加拿大广播公司英语电视台采访 © CBC

这一顿饭就让格里恩从保守党参议员变成了无党派参议员。不少保守党人士指责格里恩是叛徒。

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星期二的这顿晚餐是自由党政府总理特鲁多和自由党参议员领袖哈尔德Peter Harder共同出面组织的，目的是感谢那些在参议院支持自由党政府一项立法提案的参议员们；格里恩也在被邀请之列。

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格里恩在星期二接受加拿大广播公司采访时说，保守党议会党团领袖Larry Smith把他叫到其办公室告诉他，摆在他面前的选择是如果与特鲁多一起吃饭就只能离开保守党议会党团。

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格里恩是2009年被当时的保守党政府总理哈珀任命为代表新斯科舍省的参议员，他说自己是铁杆保守党人，实在无法理解为什么与众人一块参加总理特鲁多的宴请就不能留在保守党参议院议会党团了。

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