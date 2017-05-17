福特今夏结束前将裁员1400人

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福特汽车公司 （Ford）计划今年夏季把在北美和亚洲的员工人数减少1400人，相当于总雇员的接近 10%。

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加拿大广播公司报道说，福特现有员工总数 15,300人，其在美国的员工最多，有 9,600人，在墨西哥有雇员1000人，在加拿大有 600人，在亚洲地区有雇员4,141人，剩下的雇员分布在其他地区。

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公司同时表示，裁员将主要以自愿离开的方式进行，公司发言人麦克·莫兰（Mike Moran）说，下个月将向员工提供自愿提前退休和离职计划的细节。

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预计这次裁员将不会触动公司的工厂生产、信息技术、产品开发、信贷部门和分析部门。

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福特在欧洲和南美洲的员工也不在星期三宣布的裁员范围之内，因为欧洲和南美的员工队伍已经进行了“自我调整”。

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© Carlos Osorio/Associated Press

（RCI with CBC）

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