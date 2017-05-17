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1642 – 2017：蒙特利尔市今天 375 岁！

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 17 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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2017年5月17日，蒙特利尔市整整375 岁！

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1642年的5月17日，法国人保罗·乔梅德·德·米索诺夫（Paul Chomedey de Maisonneuve）带着一批法国的传教士和探险者们第一次登上蒙特利尔岛，创立了这个城市。

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蒙特利尔奠基人Paul Chomedey de Maisonneuve 的雕像 © Radio-Canada

政要汇集

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星期三（5月17日）一大早，蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）在市政厅外面迎接前来参加庆祝的魁北克省长库雅尔和加拿大总理特鲁多。

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科戴尔告诉记者，今天我们感到是自豪，是骄傲，蒙特利尔是一个独特的城市，保持了自己的本色，是一个法语大都市。这是一块原住民的土地，历史早期法国人、英国人、苏格兰人、爱尔兰人都为创建这个城市作出贡献，使其成为一个多元化的城市。

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魁北克省长菲利普·库雅尔（Philippe Couillard ）表示，回顾历史，将近400年前，法国的探险家们来到这里，当时艰苦的条件可想而知。约400年后，蒙特利尔这个北美的法语城市，充满了生命力和活力，我想蒙特利尔的创始者们要是能看到今天，一定会很自豪。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多在蒙特利尔市政厅外表示，我生在渥太华，但父亲（老特鲁多）是蒙特利尔人，小的时候父亲经常带我们来蒙特利尔，并告诉我：你是蒙特利尔人。13岁的时候，父亲离开了政坛，我来到蒙特利尔，立刻有回到家的感觉，蒙特利尔是一个“不同寻常的世界级城市”。

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今天的庆祝活动：

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上午8:45.:  圣·约瑟夫大教堂（Saint Joseph’s Oratory 首先响起钟声，城市的其他教堂也随后响起钟声，教堂的钟声持续到8:55分。

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上午9：在蒙特利尔老城的圣母大教堂 （Notre Dame Basilica）举行弥撒仪式，庆祝蒙特利尔的宗教多样性和第一民族之根源。加拿大总理特鲁多和夫人索菲·格雷戈瓦·特鲁多，魁北克省长库雅尔、蒙特利尔市长科戴尔都出席弥撒仪式。

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上午10:30：在Place d’Armes广场举行向蒙特利尔奠基人Paul Chomedey de Maisonneuve 致敬的仪式，魁北克省芭蕾舞高等学校（École supérieure de ballet du Québec）举行表演，第一民族（First Nations）的歌手和鼓手也举行演出，特鲁多发表讲演。

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晚上19：在贝尔中心 （Bell Centre）举行大型演出Bonne Fête Montréal，音乐家、喜剧演员等都将献艺，人们可以在evenko网站上购买门票。

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晚上20:30蒙特利尔老港的“国王爱德华码头”（King Edward Quay）将有水上多媒体表演，展现几个世纪来圣劳伦斯河在城市发展中所起的作用。

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晚上21:45：雅克·卡蒂埃大桥 （Jacques Cartier Bridge）的灯光秀，这场 30分钟的灯光秀，将由蒙特利尔大都会交响乐团现场配乐。

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星期三晚 21点到 22点30分，这座大桥将不能通行。

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5月17日公交系统免费

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市政府呼吁人们通过公交系统参加各种庆祝。

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为了庆祝375周年这个大日子，5月17日这一天，蒙特利尔市的公共汽车和地铁全部免费，公交服务将一直持续到周四凌晨1点。

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（RCI with  Radio Canada,  CBC）

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