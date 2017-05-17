不开心不用装开心：资深媒体人反对办公室“正能量崇拜”

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梅雷迪斯.贝奈特史密斯自认不是一个脾气很好的上司或同事。她说，自己不会随时在脸上挂一个微笑，而她在不笑的时候脸相天生就比较严厉。她是《石英》杂志的政治栏目编辑，经常要开会，要面临截稿压力。正抓狂的时候她不会假装自己很轻松。开会的时候她也不会为了让别人感觉舒服刻意做出高兴的样子。

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这好像很反潮流呢。在今天的职场，许多老板都信奉正能量，而微笑正是职场正能量的重要因素。你要是像贝奈特史密斯这样经常黑着一张脸，领导没准会认为你有降低公司生产力的嫌疑，把你送去参加一个正能量培训班。

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贝奈特史密斯在接受CBC主持人Jim Brown采访时说，如果你天生是个开心果，走到哪里把阳光带到哪里，那当然很好。她反对的是“正能量崇拜”：不论真实情绪如何都必须做出正能量爆棚的样子，心情不好也要假装高高兴兴。因为正能量崇拜者告诉你，快乐的员工才是成功的、效率高的员工。

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负面情绪也是有好处的

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乐观、幸福的心态确实有助于提高工作效率。但是贝奈特史密斯说，这并不是唯一一种可以提高工作效率的心态。 负面情绪也有它们的好处。例如大量心理学研究显示，脾气不好的人擅长分析和批判性思考，考虑问题能跳出固定的思路和框框。

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澳大利亚新南威尔士大学的研究人员发现，脾气不好的员工更善于处理困难的工作；愤怒的情绪可能催生创造力；容易生气的人可能判断力和分析能力很强，一眼就能发现经不起推敲的论点。

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贝奈特史密斯说，从她个人的经验来说，拒绝假装快乐对她的编辑和记者工作绝对是有好处的。

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假装快乐不仅没必要，而且有害处

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贝奈特史密斯说，研究人员发现，如果一个员工本来情绪低落，但不得不装出高兴的样子，结果只会让他的情绪更加不好。实际上，长时间的假装快乐、压抑负面情绪的员工更容易过劳。因为“伪装情绪也是很累人的”。公司鼓励员工表现正能量是为了提高效率，但效果可能正相反。

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另外她注意到，用自己的情绪来保证“正能量供应”、让别人感觉舒适甚至给公司带来利润，这个任务常常落在女性身上。不论是在公司还是在其他场合，她们受到的“要让别人感觉舒适”的压力更大。这种压力来自传统，延伸到工作中。她们比男性更需要“调整感情”，压下愤怒、焦躁或委屈的情绪，笑脸迎人。

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当然，脾气不好的人或七情上面的人不一定都有强大的分析能力或创造能力。二者之间并无直接的因果关系。另外在职场中，如果真的能力出众，只要不是喜怒无常或心理有问题，脾气坏一点大家通常也能容忍。但如果空有脾气而无能力，那可就不一定了。

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（RCI with CBC）

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