贝尔公司信息遭窃可能使百万用户成为网络诈骗目标

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贝尔公司本周一（5月15日）证实，190万用户的电邮地址和1700名用户的电话号码及姓名被黑客盗走。被盗信息中不包括密码和银行资料，但是电邮地址可被用于发送垃圾邮件和进行网络诈骗。

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根据追踪被盗信息的“Have I Been Pwned？”网站记录，这次被盗的电邮地址有大约60%是第一次被盗，这意味着垃圾广告发送者和网络诈骗团伙现在手里多了大约一百万新地址。

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CBC资深高科技记者Matthew Braga建议贝尔电邮用户说，除了不要随便点击链接或打开附寄文件，留意发件人地址等预防措施外。最好查一下你的个人信息过去是否在别的网站被盗走过。如果你的电邮地址过去曾经泄露，应该立刻更改你的贝尔电邮的密码。

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（RCI with CBC）

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