魁北克省拨款3亿5千万加元补助洪灾受害者

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魁北克省政府将拨出3亿5千万加元，用来补偿在本月特大洪灾中受损失的居民、业主和城镇。省长库亚尔星期三（5月17日）在蒙特利尔市召开新闻发布会宣布了这一决定和对补偿数额及标准的一些改动。

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© Jacques Boissinot / CP

所有的受灾房主和租客都将获得补偿，补偿金额上限从过去的15万9千加元上调到20万加元。除房屋建筑遭受的损失外，家具和衣物等财产也将获得补偿。

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受灾的小企业和城镇也将获得补偿，但大部分拨款将用于补偿受灾居民。魁省公共安全部已经收到700多份申请。

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库亚尔在新闻发布会上还表示，他正在考虑被淹地段的重新规划问题。河边湖畔风景美丽，但是全球气温变暖可能使这些地方遭受更频繁的洪灾，不再适合居住。

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并不是所有地方都解除了洪灾警报。安省金斯顿地区的Wolfe岛和Howe岛因安大略湖和圣劳伦斯河水位升高进入紧急状态。拉布拉多地区Mud Lake的居民则因丘吉尔河泛滥撤离。当地政府为此出动了军用直升机:

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（RCI avec CBC et Radio-Canada）

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