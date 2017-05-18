蒙特利尔庆 375年要花多少钱？10个亿

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 18 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的蒙特利尔市在 5月17日正式启动了庆祝建市 375 周年的庆祝活动。

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© Paul Chiasson/Canadian Press

看着城市“满地开花”的修建工程，一个接一个的庆祝活动安排，许多人都不免要问：今年的庆祝活动要花掉多少钱呢？

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加拿大广播公司作了一项审核调查，结论是，蒙特利尔庆祝 375岁，如果不超支的话，预计要花掉 10个亿（加元）！

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87% 用于基础设施

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庆祝活动的巨额开支已经在蒙特利尔引出很多质疑的声音，尤其是雅克·卡蒂埃大桥的灯光秀。

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不过，加拿大广播公司的François Cormier 报道说，这10 个亿并不都是让放烟花、搞庆祝什么的给烧掉了，负责组织庆祝活动的“ 蒙特利尔 375周年庆祝委员会（La Société du 375e）”预算为1.25亿加元。

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这 10 个亿的绝大部分，即 87% ，将花在基础设施的重建或加强上，目前蒙特利尔全市有 42个城市重建工程项目，这些设施过了今年还要接着用，所以，这笔钱不算白花。

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© Radio Canada

在比较引人注目的项目中，包括：

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  • 雅克·卡蒂埃大桥 （Pont Jacques-Cartier）的灯光秀项目：3950万加元。这一灯光项目并不只限于今年，而是持续今后10年的时间；
  • 让德拉波公园（Parc Jean-Drapeau）的重建：7340万加元；
  • 蒙特利尔老港码头的翻修和照明：7800万加元。

另外，城市为了今年的庆祝也增加了市政预算，今年将需要有更多的市政员工来为蒙特利尔市的庆祝活动提供服务，蒙特利尔警察局（SPVM）的预算也有所增加，庆祝活动多，需要的警察也会更多。

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由谁买单？

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蒙特利尔大庆祝，开支来自哪里？当然，资金主要来自政府，也就是由纳税人买单。

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不过，三级政府都为今年的庆祝出了钱，蒙特利尔市政府自然占大头。

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© Radio Canada

三级政府对资金的分摊额如下：

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  • 蒙特利尔市政府：41%
  • 魁北克省政府：32%
  • 加拿大联邦政府：5%
  • 其他来源：22%（包括私立公司企业、社区等等）

对于联邦政府提供的资金，加拿大文化遗产部部长梅拉妮·乔利 （Mélanie Joly）的办公室表示，有些项目获得了资金，但这些项目不是一次性的，在 375周年的庆祝后仍然有用途，可以作为 375周年的文化 “遗产”。

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此外，还有两家私营公司自掏腰包设立了项目，作为送给蒙特利尔市的礼物，这两个公司没有公布自己的成本，因此这些费用没有被计算在今年庆祝的总开销内。

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（RCI with CBC）

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