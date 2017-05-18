蒙特利尔375年：法国巨型木偶 Les Géants 本周到市中心和老城

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Les Géants，巨人，由法国公司 Royal de Luxe 创建的巨型木偶这个星期首次来到蒙特利尔，参加蒙特利尔 375周年庆祝。

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蒙特利尔375年庆祝委员会发布声明说，从 5月 19日至 – 21日，在蒙特利尔的市中心和老城，人们将会看到这些奇迹般的 “巨人”。

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声明说，这些“巨人”将穿过城市的街道，行走在路人中，他们沉重的步骤将刺激我们的想象力，他们温柔的天性会触动我们的心灵”。

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Royal de Luxe 是法国的一个机械牵线木偶街头戏剧公司，成立于1979年，该公司的“巨人”们已经先后在法国、比利时、英国、德国、冰岛、智利、澳大利亚、墨西哥和爱尔兰等地给人们带来喜悦和震撼，这将是“他们”第一次来到蒙特利尔。

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“巨人” 在蒙特利尔的路线图。

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信息来源：www.375mtl.com

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（RCI）

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