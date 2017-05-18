加拿大海外维和行动在悄悄质变

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加拿大派遣军队积极在海外执行维持和平任务多年来让加拿大在国际社会享有盛誉，但近年来加拿大军队在海外执行的任务开始演变，传统的维持和平、监督停火协议执行情况的任务被在热点地区培训当地武装力量的工作所取代。

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据加拿大广播公司记者默里.布鲁斯特Murray Brewster的报道，加拿大自由党联邦政府起草的加拿大参加未来海外维持和平行动的指导方针，包括了让加拿大军人在海外培训其他国家缺乏维和行动经验的外国军队的内容。

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加拿大有关方面的专家认为，加拿大军人可能需要培训的外国军队基本上是在非洲国家，而且是在那些最危险、最动荡的非洲国家；这会与加拿大军人过去在阿富汗培训阿富汗政府军的任务很相似。

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加拿大国防部一位不愿公布姓名的高级官员告诉加拿大广播公司记者说，在培训外国军人、提高其战斗素质方面加拿大军队已经很有经验。

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加拿大总理特鲁多高调表示要积极参加维和行动 © CBC

但与传统的维持和平任务相比，在海外培训外国军人的风险要大得多，可能会出现加拿大军人的人员伤亡，也可能会出现加拿大培训的外国维持和平部队军人强奸动乱地区妇女这样践踏人权的问题。

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过去一些非洲国家的维持和平部队军人在若干非洲国家执行维持和平任务期间就出现了强奸妇女、甚至性剥削未成年少年的严重问题。

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面对这些问题，联合国高级官员非常欢迎加拿大这样的国家派遣军人对非洲国家准备参加维持和平部队的军人进行培训、以提高他们的素质和军纪。

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而特鲁多的加拿大自由党政府上台后，为了显示与保守党政府不积极参与国际维持和平行动的区别，高调表示加拿大要以新的姿态重返国际维持和平行动的舞台。

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特鲁多的自由党政府在使用“现代维持和平行动” modern peacekeeping来区别过去的传统维持和平行动，让加拿大民众逐渐习惯加拿大军人在海外维持和平行动中扮演新的角色。

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加拿大总理特鲁多最近在谈到加拿大参与国际维持和平行动的问题时说，加拿大联邦政府会拨出5亿加元的大笔资金、派遣6百多名军人参加海外维持和平行动，加拿大要按照自己的能力在国际舞台上发挥积极的作用。

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加拿大外长弗里兰德将公布加拿大外交指导方针 © Todd Korol/Canadian Press

加拿大外交部长弗里兰德Chrystia Freeland会在几个星期后发表加拿大外交政策讲话，随后加拿大政府在6月7日会公布其早就承诺要公布的新国防政策。

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专家们认为，如果加拿大派遣军人前往非洲国家参加维持和平任务、培训当地的军人，最可能的目的地国家会是马里、中非、或者是刚果。

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RCI with CBC

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