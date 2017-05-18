早餐销售在快餐业一花独秀

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加拿大快餐连锁店最热销的早餐食品是蛋肉三明治，三明治中的肉或者是肉饼、或者是火腿肉、或者是培根熏肉。

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James Serreno喜欢鸡蛋培根熏肉三明治 © CBC

据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，James Serreno一边吃着从A&W 快餐店买的鸡蛋培根熏肉三明治、一边往会计公司的办公室走；他说蛋肉三明治好吃、够营养、又方便拿在手里边走边吃或是边开车边吃，对他这样没有时间坐下来吃早饭的人来说太合适了。

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快餐市场专家Robert Carter指出，早餐是加拿大餐饮市场中唯一一个销售量稳步上升的产品类别，过去一年的增长率是6%。除了许多加拿大人生活节奏紧张没有时间坐下来吃早餐的因素之外、快餐店的早餐价格适中也是一个因素。

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对那些背负沉重的房贷和车贷负担的加拿大消费者来说，购买便宜的早餐是他们取代去饭馆吃午饭和晚餐的不错选择。

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刚才提到在会计公司工作的James Serreno购买的早餐蛋肉三明治就不是一个、而是三个。吃了这么高热能的早餐，差不多到下午下班时都不会饿。

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为了满足消费者对蛋肉三明治的喜爱，麦当劳在加拿大推出了全天提供早餐的服务。

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加拿大超市早餐麦片的销售量连年下降 © Dan Kitwood/Getty Images

快餐店早餐销售的兴旺导致超市的早餐麦片销售量在过去4年中下滑了7.3%。

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